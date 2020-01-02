Поддержка Windows 7 будет прекращена 14 января

Прекращение поддержки не означает немедленное отключение Windows 7, но после 14 января компания перестанет выпускать обновления безопасности для этой ОС, что поставит под угрозу владельцев ПК, работающих под управлением Windows 7, пишет Newsru.com.

"Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге лучший способ защитить себя – обновиться до Windows 10. Оцените преимущества Windows 10 на новых устройствах. Хотя вы и можете установить Windows 10 на ваше старое устройство, мы не рекомендуем делать это", – говорится в сообщении Microsoft.

Стоит отметить, что Windows 7 все еще весьма популярна среди пользователей. По данным сервиса StatCounter , в декабре 2019 года доля Windows 7 среди всех OC Microsoft составляла 26,8%. При этом на долю Windows 10 приходилось 65,4%, а все прочие операционные системы Microsoft занимали менее 10%.