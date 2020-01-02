Африканский легкоатлет проиграл забег, празднуя победу перед финишем

Киплимо лидировал перед финишем гонки Сан-Сильвестр в бразильском городе Сан-Паулу. Бегун сбавил ход и готовился победно вскинуть руки, однако из-за его спины выскочил кениец Кибивотт Канди.

В итоге Канди победил с рекордным результатом. Он преодолел дистанцию в 15 километров за 42 минуты и 59 секунд. Киплимо проиграл ему одну секунду.