Африканский легкоатлет проиграл забег, празднуя победу перед финишем

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо проиграл забег, начав праздновать победу у самой финишной черты, сообщает Р-Спорт.
Киплимо лидировал перед финишем гонки Сан-Сильвестр в бразильском городе Сан-Паулу. Бегун сбавил ход и готовился победно вскинуть руки, однако из-за его спины выскочил кениец Кибивотт Канди.
Jacob Kiplimo = pardillo de primera#SanSilvestreSaoPaulo pic.twitter.com/OSCE4HBVd7— Álvaro Rodríguez (@Moli1500) December 31, 2019
В итоге Канди победил с рекордным результатом. Он преодолел дистанцию в 15 километров за 42 минуты и 59 секунд. Киплимо проиграл ему одну секунду.
Якоб Киплимо представлял Уганду на Олимпиаде-2016 в Бразилии и был пейсмейкером олимпийского чемпиона, кенийского бегуна Элиуда Кипчоге, который первым преодолел марафонскую дистанцию (42 километра 185 метров) менее чем за два часа.