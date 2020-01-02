В Эстонии почтут память павших в Освободительной войне

В течение ста секунд молчания во всех церквях Эстонии будут звонить колокола, будут звучать гудки поездов и судовые сирены, сообщил в четверг пресс-секретарь Министерства обороны.

С речами выступят министр обороны Юри Луйк, представители Таллиннской реальной школы, Эстонского союза корпораций, поминальную молитву прочтет президент Эстонского совета церквей, архиепископ-эмерит Андрес Пыдер.

Венок от имени народа Эстонии к монументу возложит министр обороны Луйк, а венок от лица военнослужащих — командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем. Венки также возложат представители дипломатического корпуса и все желающие. Выступит оркестр Сил обороны.

После колокольного звона в 10.30 будут возложены венки и зажгутся свечи во всех местах памяти Освободительной войны — к монументу в Таллинне, монументам в уездах, мемориальным табличкам, в местах рождения и на могилы участников Освободительной войны. За организацию отвечает Кайтселийт в сотрудничестве с местными самоуправлениями. На радиоканалах национального вещания пройдет минута молчания.

3 января 1920 года в 10.30 вступило в силу перемирие между Эстонией и Советской Россией, заключенное до 10 января. Военные действия не стали возобновляться, 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор и Освободительная война завершилась победой Эстонии.