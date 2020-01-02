В Кристийне начинается реконструкция улицы Тедре

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, цель работ – создание лучших и безопасных условий для передвижения пешеходов и велосипедистов, кардинальная реконструкция имеющейся проезжей части и системы отвода сточных вод, а также приведение в порядок озеленения. «Длина данного участка составит 330 метров и в первую очередь начнется строительство технологических сетей на отрезке между улицами Моони и Вути. В общей сложности будет создана дорога шириной 5,5 метров с двусторонним движением и асфальтовым покрытием, по одной стороне которой проляжет велодорожка, по другой – тротуар», - пояснил Кландорф.

В Кристийне начнется реконструкция улицы Тедре. ФОТО: Управа Кристийне.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что речь идет об очень важном для местных жителей участке дороги, где всегда оживленное движение и также много пешеходов, ее ремонта ожидали долго. «В ходе работ на перекрестках будут созданы возвышения для снижения скорости движения транспорта, в зонах пешеходных переходов установят специальное освещение и уложат на тротуарах тактильную плитку (блоки Брайля) для облегчения движения слабовидящих. На улице Тедре установят фонари с LED-лампами», - добавил Рийбе.

Улица Тедре. ФОТО: Управа Кристийне.