В Кристийне начинается реконструкция улицы Тедре

По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна на второй неделе 2020 года начнутся работы по реконструкции улицы Тедре на отрезке между бульваром Сыпрузе и улицей Моони.
По словам вице-мэра Калле Кландорфа, цель работ – создание лучших и безопасных условий для передвижения пешеходов и велосипедистов, кардинальная реконструкция имеющейся проезжей части и системы отвода сточных вод, а также приведение в порядок озеленения. «Длина данного участка составит 330 метров и в первую очередь начнется строительство технологических сетей на отрезке между улицами Моони и Вути. В общей сложности будет создана дорога шириной 5,5 метров с двусторонним движением и асфальтовым покрытием, по одной стороне которой проляжет велодорожка, по другой – тротуар», - пояснил Кландорф.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что речь идет об очень важном для местных жителей участке дороги, где всегда оживленное движение и также много пешеходов, ее ремонта ожидали долго. «В ходе работ на перекрестках будут созданы возвышения для снижения скорости движения транспорта, в зонах пешеходных переходов установят специальное освещение и уложат на тротуарах тактильную плитку (блоки Брайля) для облегчения движения слабовидящих. На улице Тедре установят фонари с LED-лампами», - добавил Рийбе.
Внимание! На время работ улица будет закрыта для движения. Проезд будет обеспечен только для местных жителей. Просим соблюдать знаки и схемы временной схемы движения. Срок окончания работ назначен на 21-е июля 2020-го года. Реконструкция стартует на следующей неделе.