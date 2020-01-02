Стало известно, когда новый судья займется подготовкой рассмотрения уголовного дела о стрельбе в Ласнамяэ

Как сказала в четверг, 2 января, пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане, после смены судьи необходимо провести распорядительное заседание, на котором будет определен дальнейший ход судебного следствия.

В связи с тем, что в уголовном деле о стрельбе на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ сменился судья, весь процесс придется начинать заново.