Чт, 2.01.2020
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  • Стало известно, когда новый судья займется подготовкой рассмотрения уголовного дела о стрельбе в Ласнамяэ
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Стало известно, когда новый судья займется подготовкой рассмотрения уголовного дела о стрельбе в Ласнамяэ

Стрельба на мосту Мустакиви в Ласнамяэ.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Харьюский уездный суд назначил на 13 января распорядительное заседание по уголовному делу о стрельбе на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ, передает Rus.ERR.

Как сказала в четверг, 2 января, пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане, после смены судьи необходимо провести распорядительное заседание, на котором будет определен дальнейший ход судебного следствия.

В связи с тем, что в уголовном деле о стрельбе на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ сменился судья, весь процесс придется начинать заново.

Судья Харьюского уездного суда Виолетта Кываск, которая вела уголовный процесс, 8 января выходит на пенсию. В связи с этим она подала ходатайство о передаче дела другому судье, которым недавно была назначена Анне Ребане.

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