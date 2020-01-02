Бывший конкурент о новом скандале с участием Веэрпалу: это трагично

Бывший шведский лыжник Андерс Сёдегерн, узнав о том, что Андрус Веэрпалу проигнорировал свою дисквалификацию и присутствовал в неустановленном пока качестве на чемпионате Эстонии по лыжам, осудил поведение бывшего конкурента по лыжным гонкам, передает Postimees.
Напомним, что Веэрпалу подозревают в том, что он несмотря на четырехлетнее отстранение от спорта за склонение к допингу в прошедшую субботу помогал своим детям на чемпионате Эстонии по лыжным гонкам, хотя не имел права находиться на стадионе в качестве помощника.
"Это все очень трагично. Веэрпалу плевать хотел на свою дисквалификацию, и он вообще даже не задумывается о ней", - сказал Сёдегрен изданию Expressen.
По мнению шведа, Веэрпалу-старший и сам во время карьеры принимал допинг: "Веэрпалу вообще был всегда под подозрением, но он как-то сумел не попасться. Особенно печально то, что его сын, Андреас, употребил допинг. Ясно, что Веэрпалу-отец навязал допинг сыну".