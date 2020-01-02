Бывший конкурент о новом скандале с участием Веэрпалу: это трагично

Напомним, что Веэрпалу подозревают в том, что он несмотря на четырехлетнее отстранение от спорта за склонение к допингу в прошедшую субботу помогал своим детям на чемпионате Эстонии по лыжным гонкам, хотя не имел права находиться на стадионе в качестве помощника.

"Это все очень трагично. Веэрпалу плевать хотел на свою дисквалификацию, и он вообще даже не задумывается о ней", - сказал Сёдегрен изданию Expressen.