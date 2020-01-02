Исследование: треть жителей Эстонии при потере дохода сможет прожить лишь месяц

Шесть процентов эстонцев, восемь процентов латышей и три процента литовцев сказали, что у них нет никаких накоплений, что ставит многие семьи в весьма уязвимое положение. Сбережений на один год хватит у десятой части жителей Эстонии, а на два года – у восьми процентов. О возможных изменениях в доходах думают 66 процентов эстонцев, 65 процентов литовцев и 75 процентов латышей.

«Если сбережений нет, а кто-то из членов семьи тяжело заболеет или станет жертвой несчастного случая, для многих эстонских семей сегодня это будет серьезной проблемой», - сказала руководитель по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Декла Уусма и добавила, что, например, в случае частичной трудоспособности государственное пособие сегодня составляет 7,8 евро в день, или в среднем 236 евро в месяц, в случае отсутствующей трудоспособности оно составляет 13,8 евро в день, или в среднем 414 евро в месяц.

Исследование показало, что из всех жителей стран Балтии сильнее всего от нехватки материальных средств страдают жители Эстонии. Целых 34 процента участников опроса из Эстонии признают, что не справляются финансово. В Латвии этот процент составляет 31, а в Литве – 20.