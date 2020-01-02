Чт, 2.01.2020
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Кто, когда и зачем придумал микроволновку?

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Возможности разогреть или приготовить еду за пару минут в микроволновой печи мы обязаны американскому физику Перси Спенсеру, передает InMyRoom

Согласно легенде, однажды Спенсер случайно положил бутерброд - по другой версии, плитку шоколада - на включенную установку, генерирующую СВЧ-волны. Неудивительно, что тот нагрелся. Точнее, не удивительно это для нас, а в 1945 году это было настоящее открытие, которое вдохновило ученого на создание прибора для быстрого размораживания продуктов.

Изобретению нашли применение сначала в армейских столовых: для использования в домах СВЧ-печи не особенно подходили из-за огромных размеров и веса. На помощь пришли японские ученые, которые уменьшили габариты, добавили вращающуюся тарелку и встроенную систему управления.

В конце 70-х годов началась эра микроволновых печей. Например, первая печь фирмы Miele — модель M 690 — благодаря небольшим размерам могла поместиться на любом столе. Позже выпустили модификацию этой модели, которую можно было встраивать.

Об истории других популярных бытовых приборов можно прочитать ЗДЕСЬ

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