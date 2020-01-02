CNN послал всех в Эстонию

В Японии проходят Летние Олимпийские игры, Ямайка празднует 75-летний юбилей Боба Марли, а Вашингтон готовится к президентским выборам. CNN представил рекомендации мест назначения для путешествий на предстоящий год, и Эстония заняла место в почетном списке. Вот их предложения.
- Озерный край Лос-Лагос, Чили. 14 декабря там можно наблюдать полное солнечное затмение, но благодаря красотам природы, район и так прекрасен.
- Копенгаген. В мировой столице счастья можно найти hygge – скандинавский рецепт того, как быть счастливым. Открывает двери и музей Копенгагена, зимой также стоит побывать на лыжной трассе CopenHill.
- Мертвое море. Глобальный климатический кризис привел к падению уровня воды, поэтому переместите это место из списка «Когда-нибудь посетить» в «Нужно ехать сейчас».
- Доминика. Тропические леса, эко-виллы и роскошные курорты – настоящий райский остров.
- Эстония. Эстония еще не окончатильно покорила мир высокой кухни, но именно здесь в 2020 году будет проходит Bocuse D'Or Europe – Олимпиада мира кулинарии. Любителям природы советуют отправиться на болото. Если побывать еще в спа, старинных мыйзах и вековых лесах, то, как пишет CNN, не стоит удивляться, почему Эстония находится на подъеме.
- Голуэй. В этом году культурная столица Европы располагается на западном побережье Ирландии, где погода неблагоприятная, но исторически привлекательная для пионеров. Разных фестивалей здесь – как грибов после дождя.
- Ямайка. Джеймс Бонд, Боб Марли, бирюзовое море и удивительные водопады – у Ямайки есть что предложить.
- Кыргызстан. Кыргызскую Республику, находящуюся между Китаем, Казахстаном и Узбекистаном, можно упустить из виду, но тем не мене она настоящий алмаз. От пустынных каньонов до горных вершин – вас изумят красоты природы.
- Кюсю. В Японии основное внимание в этом году уделяется Токио, но стоит также открыть для себя субтропический Кюсю, третий по величине из пяти островов Японии. Рай для любителей поесть! Однако в Нагасаки в этом году исполняется 75 лет со дня трагического ядерного взрыва.
- Новая Каледония. На полпути от Фиджи до Квинсленда, Новая Каледония, территория Франции, предлагает розовые закаты и пляжи с белым песком, а вот туристов там немного.
В дополнение к этим десяти направлениям CNN также рекомендует посетить Парати и Илья-Гранди в Бразилии, Сан-Томе и Принсипи, Санкт-Петербург, Шри-Ланка, Тунис, остров Ванкувер, Вашингтон, Вупперталь в Германии, Вайоминг и Замбию. Более подробно читайте здесь.