CNN послал всех в Эстонию

В Японии проходят Летние Олимпийские игры, Ямайка празднует 75-летний юбилей Боба Марли, а Вашингтон готовится к президентским выборам. CNN представил рекомендации мест назначения для путешествий на предстоящий год, и Эстония заняла место в почетном списке. Вот их предложения.

В дополнение к этим десяти направлениям CNN также рекомендует посетить Парати и Илья-Гранди в Бразилии, Сан-Томе и Принсипи, Санкт-Петербург, Шри-Ланка, Тунис, остров Ванкувер, Вашингтон, Вупперталь в Германии, Вайоминг и Замбию. Более подробно читайте здесь.