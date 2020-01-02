Завод M.V.Wool AS в Вихтерпалу вновь заработал: 30 человек избежали сокращения

«Сегодня в первой половине дня на заводе в Вихтерпалу стартовала подготовка к производству. Начиная со следующей недели, рыбная продукция M.V.Wool поступит в продажу. Это также означает, что 30 сотрудников не будут сокращены», - заявил председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

На заводе в Вихтерапалу, где была проведена глубокая очистка, производят соленую сельдь, продукты холодного и горячего копчения из сельди и другой рыбы, а также сельдь в различных маринадах. В Вихтерпалу не изготавливают продукцию M.V.Wool из форели и лосося. M.V.Wool возьмет пробы с первых партий продукции.

В конце декабря фирма сообщила, 113 поверхностных проб, взятых на фабрике M.V.Wool AS в Вихтерпалу, не содержали следов листерии. «С 26 ноября по 11 декабря компания M.V.Wool AS проводила на фабрике в Вихтерпалу глубокую очистку. После этого Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) взял в рамках государственного надзора 93 поверхностных пробы, которые были проанализированы в трех аккредитованных лабораториях. Бактерии листерии не было обнаружено ни в одной из проб. Кроме того, в рамках самоконтроля предприятие M.V.Wool взяло еще 20 проб с поверхностей, которые по результатам анализов аккредитованных лабораторий также оказались чистыми. Это подтверждает эффективность проведенной глубокой очистки и предприятие готово возобновить работу фабрики в Вихтерпалу со 2 января 2020 года, поскольку обозначенное в предписании департамента условие выполнено», - сказал тогда Меэлис Ветевоол.