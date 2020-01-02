Фото: жилой небоскреб с бассейном и бизнес-центром

Жилой комплекс Marina Tower спроектировала студия DKO Architecture в Доклендс, внутреннем пригороде Мельбурна, Австралия. Башня высотой в 44 этажа бросает вызов традиционной типологии высотных зданий, заменяя ровные формы на скульптурный образ городской достопримечательности со смещёнными объемами, пишет HQRoom.
Здание разделено на две основные башни, смещенные в противоположных направлениях и имеющие различную высоту.
Такая стратегия не только дала возможность создать необычное по форме здание, но и сделала возможным дополнительный доступ солнечного света к северной башне.
Увеличение количества угловых квартир позволило улучшить поперечную вентиляцию, одновременно открыв вид на центр города из большинства апартаментов.
Жилые башни расположены на едином подиуме с отелем Four Points сети Sheraton, скрывающем парковку, а сады на крыше, тренажерный зал, бизнес-центр и бассейн находятся в общем пользовании гостей отеля и жильцов комплекса.
Много фотографий небоскреба можно посмотреть ЗДЕСЬ.