Чт, 2.01.2020
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Фото: жилой небоскреб с бассейном и бизнес-центром

ФОТО: hqroom.ru

Жилой комплекс Marina Tower спроектировала студия DKO Architecture в Доклендс, внутреннем пригороде Мельбурна, Австралия. Башня высотой в 44 этажа бросает вызов традиционной типологии высотных зданий, заменяя ровные формы на скульптурный образ городской достопримечательности со смещёнными объемами, пишет HQRoom.

Здание разделено на две основные башни, смещенные в противоположных направлениях и имеющие различную высоту.

ФОТО: hqroom.ru

Такая стратегия не только дала возможность создать необычное по форме здание, но и сделала возможным дополнительный доступ солнечного света к северной башне.

Увеличение количества угловых квартир позволило улучшить поперечную вентиляцию, одновременно открыв вид на центр города из большинства апартаментов.

ФОТО: hqroom.ru

Жилые башни расположены на едином подиуме с отелем Four Points сети Sheraton, скрывающем парковку, а сады на крыше, тренажерный зал, бизнес-центр и бассейн находятся в общем пользовании гостей отеля и жильцов комплекса.

Много фотографий небоскреба можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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