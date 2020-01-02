Русские олигархи за десять лет потеряли миллиарды долларов

Российских бизнесменов за последнее десятилетие потрепали колебания цены на нефть, падение рубля и санкции западных стран. Forbes составил список миллиардеров, которые понесли за эти годы наибольшие потери. Первого места в этом своеобразном рейтинге удостоился Олег Дерипаска, стоимость имущества которого упала на четыре миллиарда долларов.
Олег Дерипаска
В 2010 году стоимость имущества Олега Дерипаски оценивалась в 10,7 миллиарда долларов, но на сегодняшний день она упала на 4 миллиарда, составив в конце декабря 6,7 миллиарда. Причем на пике могущества стоимость имущества Дерипаски составляла 16,8 миллиарда долларов.
Причиной таких убытков стали санкции США, которые были введены в отношении самого Дерипаски и восьми его предприятий. Фирма En+ хоть и была выведена из-под санкций, но Дерипаска был вынужден уменьшить свою долю в предприятии с 70% до 44,95%.
Владимир Евтушенков
Стоимость имущества Евтушенкова упала с 7,5 миллиарда долларов в 2010 году до 2,1 миллиарда. Председателю совета АФК «Система» был нанесен удар, когда он был обвинен в отмывании денег в связи с приобретением акций нефтепроизводителя Башнефть. В результате суда принадлежавшие АФК «Система» акции Башнефти перешли в собственность государства. В 2017 году Евтушенкова ждало еще одно судебное разбирательство, когда Роснефть и Башнефть потребовали компенсацию в 100 миллиардов рублей за годы, когда «Система» владела предприятиями.
Игорь Зюзин
Стоимость имущества Игоря Зюзина за десять лет снизилась с 6,4 миллиарда долларов до 0,5 миллиарда. Компания Зюзина «Мечел» в 2015 году оказалась должна 6,1 миллиарда долларов – в основном Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ. В 2016 году была достигнута договоренность о реструктуризации долга, которая была завершена в 2017 году.
Михаил Прохоров
Стоимость имущества Прохорова снизилась за десять лет с 13,4 миллиарда долларов до 11,1 миллиарда. Роковой для олигарха стала его политическая активность и участие в президентских выборах, которое привело к падению активов принадлежащей ему группы ОНЭКСИМ. Под давлением Кремля Прохоров был вынужден продать свою долю.
Николай Цветков
Стоимость имущества Цветкова за десять лет снизилась на 2,7 миллиарда долларов, составив на конец декабря 500 миллионов долларов. Принадлежащий ему банк «Уралсиб» за пять лет потерял 29 миллиардов рублей от своей стоимости, в ноябре 2015 года Цветков продал принадлежавшую ему долю в 85%.