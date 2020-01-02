Русские олигархи за десять лет потеряли миллиарды долларов

Олег Дерипаска

В 2010 году стоимость имущества Олега Дерипаски оценивалась в 10,7 миллиарда долларов, но на сегодняшний день она упала на 4 миллиарда, составив в конце декабря 6,7 миллиарда. Причем на пике могущества стоимость имущества Дерипаски составляла 16,8 миллиарда долларов.

Причиной таких убытков стали санкции США, которые были введены в отношении самого Дерипаски и восьми его предприятий. Фирма En+ хоть и была выведена из-под санкций, но Дерипаска был вынужден уменьшить свою долю в предприятии с 70% до 44,95%.

Владимир Евтушенков

Стоимость имущества Евтушенкова упала с 7,5 миллиарда долларов в 2010 году до 2,1 миллиарда. Председателю совета АФК «Система» был нанесен удар, когда он был обвинен в отмывании денег в связи с приобретением акций нефтепроизводителя Башнефть. В результате суда принадлежавшие АФК «Система» акции Башнефти перешли в собственность государства. В 2017 году Евтушенкова ждало еще одно судебное разбирательство, когда Роснефть и Башнефть потребовали компенсацию в 100 миллиардов рублей за годы, когда «Система» владела предприятиями.

Владимир Евтушенков ФОТО: POOL New/REUTERS

Игорь Зюзин

Стоимость имущества Игоря Зюзина за десять лет снизилась с 6,4 миллиарда долларов до 0,5 миллиарда. Компания Зюзина «Мечел» в 2015 году оказалась должна 6,1 миллиарда долларов – в основном Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ. В 2016 году была достигнута договоренность о реструктуризации долга, которая была завершена в 2017 году.

Игорь Зюзин ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Михаил Прохоров

Стоимость имущества Прохорова снизилась за десять лет с 13,4 миллиарда долларов до 11,1 миллиарда. Роковой для олигарха стала его политическая активность и участие в президентских выборах, которое привело к падению активов принадлежащей ему группы ОНЭКСИМ. Под давлением Кремля Прохоров был вынужден продать свою долю.

Михаил Прохоров ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Николай Цветков