Слуцкий назвал неприемлемыми заявления Пыллуааса о действительности Тартуского мирного договора

"Заявления спикера парламента Эстонии о Тартуском мирном договоре в вопросе российско-эстонской границы некорректны и неприемлемы", - написал в четверг Слуцкий в Твиттере.

По словам председателя комитета, "они отбрасывают Москву и Таллинн на 15 лет - к 2005 году - и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора".

Ранее Пыллуаас заявил о действенности заключенного в 1920 году Тартуского мирного договора с Советской Россией.

"Второго февраля исполнится сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора. Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией", - заявил он в среду в новогоднем обращении на Эстонском телевидении.

По его словам, "при восстановлении независимости все государства признали Эстонию преемницей Эстонской республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу". Тартуский мирный договор, подчеркнул Пыллуаас, действителен и по сей день значится в сборнике действующих международных договоров ООН.

Председатель парламента призвал "следить за ситуацией в России, которая претворяет в жизнь свои собственные агрессивные геополитические планы. Повышение нашей обороноспособности и присутствия НАТО - основные приоритеты безопасности Эстонии".

21 ноября Пыллуаас также выступил с территориальными притязаниями и требованием возврата 5,2 процента земель, которые отошли к России после вхождения Эстонии в состав СССР, что вызвало резкую критику в современной Российской Федерации. Говоря о государственной границе, он заявил, что "Мы хотим вернуть только свое. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии".

Вопрос о действительности Тартуского мирного договора и вытекающей из него пограничной проблематики является одним из главных раздражителей в эстонско-российских отношениях.

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт (Urmas Paet) и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором".

Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действительности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница. В настоящее время российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ и потому сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные требования. Поэтому Москва отозвала подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны.