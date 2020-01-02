Амбициозный шаг: волейбольный клуб "Сааремаа" назначил на пост главного тренера грека Иоанниса Калмазидиса

51-летнего Калмазидиса можно назвать воспитанником шведского волейбола: именно в этой скандинавской стране он вырос, имеет на своем счету 150 матчей за сборную Швеции, а также серебро ЧЕ-1989, где шведская команда в полуфинале победила 3:2 сборную СССР, а в финале уступила 1:3 Италии. На клубном уровне Калмазидис неоднократно выигрывал чемпионат и кубок Греции.

Тренерскую карьеру Калмазидис начал в 2007 в клубе из Салоник, став чемпионом Греции в качестве ассистента главного тренера. Карьера главного тренера у греческого специалиста началась в 2010 году в "Олимпиакосе", где он стал чемпионом страны, а также был назван тренером года. Еще один титул чемпиона Греции Калмазидис получил, работая с клубом ПАОК из Салоник. Также Калмазидис работал четыре года с женской сборной Греции.