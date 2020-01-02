Таллиннская рождественская ярмарка открыта до 7 января

«Рождественский рынок на этот раз заканчивает свою работу 7 января, по прошествию Православного Рождества. Если до этого культурную программу рождественский рынок предлагал только на выходных и в новогоднюю ночь, то с завтрашнего дня культурные мероприятия будут проходить каждый день до закрытия рынка. Предлагаю использовать эту возможность и пригашаю принять участие в рождественских прогулках в историческом Старом городе» - сказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.

Рождественские прогулки «Таллинн 800-первое рождество города» - состоятся благодаря сотрудничеству городского музея и организатора рождественского рынка впервые. На полуторачасовой прогулке по Старому городу, городскому музею и Кик-ин-де-Кёк можно будет узнать о происхождении Таллинна и о том как отмечали рождественские праздники в средневековом городе. Последние рождественские прогулки состоятся 5 января в 14.30 и 15.00 с началом у рождественской ели на Ратушной площади.

Двухчасовая культурная программа на сцене Ратушной площади начнется 3 января в 17 часов, а в субботу и воскресенье в 15.30 и в 12.00 соответственно. В начале следующей недели 6 и 7 января можно будет посмотреть песенную и танцевальную программу с 17 до 19 часов. Подробный список выступающих можно будет посмотреть на сайте. Дед Мороз Эффи объявит о закрытии рождественского рынка 7 января по окончанию последнего концерта, который начнется в 18 часов.