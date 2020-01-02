Лаанет: людям надо дать возможность получить документы и по окончании рабочего дня

По словам вице-председателя комиссии Рийгикогу по гособороне, бывшего министра внутренних дел Калле Лаанета, Департамент полиции и погранохраны мог бы всерьез подумать о том, чтобы один день в неделю бюро обслуживания были открыты до 19 часов и люди могли ходатайствовать о новых документах и получать их по окончании рабочего дня.
Если до сих пор в Таллинне можно было ходатайствовать о новом паспорте или ИД-карте и по окончании рабочего дня, до 19 часов, то со 2 января это можно будет сделать лишь в рабочее время, до 17 часов. Таким образом Департамент полиции и погранохраны хочет побудить людей ходатайствовать о новых документах в интернете.
«Сама по себе цель побудить людей ходатайствовать об удостоверениях личности в интернете позитивна. С одной стороны, это быстрее и удобнее для гражданина, с другой – позволяет сделать работу полиции более эффективной. Также логично, что, если больше людей будут ходатайствовать о своих документах по интернету, бюро обслуживания не придется держать открытыми так долго.
В то же время я все же считаю важным, чтобы минимум один день в неделю у людей оставалась возможность ходатайствовать и получать документы в бюро обслуживания и по окончании рабочего дня. Тем более, в ситуации, когда сейчас возможностью подать ходатайство о новых удостоверениях личности в интернете пользуется каждый шестой, отпечатки пальцев по-прежнему можно дать лишь в бюро обслуживания, как и новые паспорта и ИД-карты выдают только там. Поэтому Департамент полиции и погранохраны мог бы всерьез задуматься о том, чтобы бюро обслуживания были раз в неделю открыты до 19 часов», - прокомментировал Лаанет решение Департамента сократить время работы таллиннских бюро обслуживания.