Лаанет: людям надо дать возможность получить документы и по окончании рабочего дня

Если до сих пор в Таллинне можно было ходатайствовать о новом паспорте или ИД-карте и по окончании рабочего дня, до 19 часов, то со 2 января это можно будет сделать лишь в рабочее время, до 17 часов. Таким образом Департамент полиции и погранохраны хочет побудить людей ходатайствовать о новых документах в интернете.

«Сама по себе цель побудить людей ходатайствовать об удостоверениях личности в интернете позитивна. С одной стороны, это быстрее и удобнее для гражданина, с другой – позволяет сделать работу полиции более эффективной. Также логично, что, если больше людей будут ходатайствовать о своих документах по интернету, бюро обслуживания не придется держать открытыми так долго.