Строительная фирма некогда выдающегося эстонского бизнесмена признана банкротом

Расположенная в Харьюмаа фирма Timo Houses столкнулась с серьезными проблемами в сентябре 2019 года, когда начался процесс санации. Несколько месяцев спустя стало понятно, что план по спасению предприятия провалился. Андрес Когер отравил сотрудникам письмо, в котором сообщил, что они останутся без зарплаты за два месяца и другого возмещения. Задолженность перед партнерами составляет почти восемь миллионов евро. Среди кредиторов значатся как Coop Pank, так и принадлежащая медиамагнату Хансу Х. Луйку фирма. В ходе процедуры банкротства станет понятно, кто и в каком объеме вернет свои деньги, пишет Postimees .

С ноября комиссия по трудовым спорам получает жалобы на Timo Houses. Более 20 бывших сотрудников требуют выплаты не полученной вовремя зарплаты, отпускных и других компенсаций. Комиссия удовлетворила все требования, но то, увидят ли жалобщики на своих банковских счетах недополученные средства, остается под вопросом. Например, бывший сотрудник Янно ( имя изменено - прим. ред.) сказал Postimees, что не лелеет на это больших надежд.

В то же время после объявления о банкротстве у оставшихся с носом бывших сотрудников есть возможность получить компенсацию от Кассы страхования от безработицы, что может немного улучшить их положение. Но прежде суд должен признать фирму неплатежеспособной. Пока неизвестно, кто и сколько денег получит.

Один из крупнейших бизнесменов-строителей прошлого десятилетия Андрес Когер попросил у людей прощения за то, что не сумел защитить их от турбулентности. Вина за это якобы лежит на шведском рынке, где были ликвидированы государственные пакеты поддержки жилищного фонда, а слабая крона снизила покупательскую способность соседей. Хотя эти причины, действительно, нельзя игнорировать, из того, что говорят многие сотрудники и партнеры, складывается немного иная картина.

Выдающийся бизнесмен прошлой декады

Андрус Когер был одним из крупнейших бизнесменов строительного сектора Эстонии в прошлое десятилетие десятилетие. Он владел строительной компанией Koger ja Partnerid, оборот которой составлял миллиард крон и которая выигрывала тендер за тендером. Трудности фирмы начались в 2008 году, и после неудачного плана реорганизации Koger Koger ja Partnerid в 2013 году обанкротились.

Упадок строительной компании был, по словам Когера, обусловлен краткосрочной схемой финансирования, когда банки финансировали жилье только в период строительства, что означало необходимость быстрой продажи готовых домов. Когда с продажей жилья возникли перебои, схема краткосрочного финансирования быстро вызвала проблему.

В 2013 году он сказал изданию Eesti Päevaleht, что работает в строительном бизнесе почти 30 лет и что создание новой строительной компании выльется в «смехотворный беспомощный рывок». Однако он пообещал заняться экспортом. Как видно, тот же сценарий повторяется с Timo Houses OÜ.