Константин Васильев получил свой шестой "Серебряный мяч"

Приз за самый красивый гол, забитый игроком сборной Эстонии, завоевал полузащитник национальной сборной Константин Васильев.
Награду Васильеву принес точный удар со штрафного в ворота сборной Северной Ирландии (1:2) в домашнем матче отбора на Евро-2020 8 июня прошлого года. Васильев также отличился и в игре против Гибралтара. Ранее Васильев выигрывал "Серебряный мяч" в 2009, 2011-2013 и 2016 годах.
Кроме 35-летнего полузащитника на приз претендовали и остальные отличившиеся в 2019 в майке сборной страны: Герт Камс (гол в ворота сборной Финляндии), Эрик Сорга (гол в ворота матча отбора Евро-2020 Белоруссии) и Хенри Аниер (гол в ворота сборной Финляндии).