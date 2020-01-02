Константин Васильев получил свой шестой "Серебряный мяч"

Награду Васильеву принес точный удар со штрафного в ворота сборной Северной Ирландии (1:2) в домашнем матче отбора на Евро-2020 8 июня прошлого года. Васильев также отличился и в игре против Гибралтара. Ранее Васильев выигрывал "Серебряный мяч" в 2009, 2011-2013 и 2016 годах.