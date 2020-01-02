Российские каналы массово скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина

Первый канал, холдинг ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24"), а также каналы НТВ и RT скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина в YouTube. Это происходит уже второй год подряд. Как сообщило в четверг, 2 января, интернет-издание "Открытые медиа", на одном из этапов у видео на НТВ было 34 тысяч отрицательных и лишь 10 тысяч положительных оценок. На момент публикации кнопки "нравится"/"не нравится" уже убраны, как и возможность оставить комментарий, передает Deutsche Welle.