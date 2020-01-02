Видео ⟩ Новый год с полицейским патрулем: от полураздетого пьяного дебошира до размахивающего пистолетом кайтселийтчика

Репортер Postimees Сандер Пунамяэ отправился с полицейским патрулем на улицы Таллина в самый разгар празднования Нового года, чтобы посмотреть, что происходит в этом время на улицах столицы.

Началу смены предшествует инструктаж, где полицейские патрули обозначают цели, как обеспечить соблюдение порядка в самом многочисленном городе Эстонии. «Будьте осторожны. Иногда люди ведут себя очень непредсказуемо», - сказал патрульный полицейский Тайри Линнас до заступления на смену.

Еще до того как Линнас, помощник полицейского Элле Трейер и патрульный полицейский Карл Эрик Рандлайне приступили к выполнению служебных обязанностей, все таллиннские вытрезвители уже были полны нетрезвых людей. Сотням жителей Эстонии придется встретить Новый год за решеткой. У многих из них есть травмы разной тяжести. Теперь пьяных людей придется отвозить в арестный дом в волость Раэ, так как в столице просто нет мест.

Полураздетый дебошир . (FOTO: ERIK TIKAN/ Postimees grupp ФОТО: Erik Tikan

«Ээээааааууу», - раздается из только что въехавшего во двор Кесклиннаского отдела полиции микроавтобуса. Из машины выводят босоногого мужчину лет 40. Из одежды на нем лишь трусы и футболка. Задержали его за драку рядом с отелем. Он сильно зол. «Фашисты!» - кричит он полицейским, плюясь кровью. Рандлайне и Линнас пытаются выяснить, что произошло.

Пока не было вызовов, патрульные проверили, как Новый год встречают бездомные. Проводят пару бесед и продолжают свой путь.

«Полицейские тоже люди. Когда есть возможность пересечься со свободными патрулями, мы встречаем Новый год», - сказал Линнас. В полночь три полицейских автомобиля встречаются у моря. Мигалки включены, детское шампанское откупорено. Но праздник длится недолго, так как вскоре поступают вызовы на Штромку, где кто-то разбил окно, а также на Ярвевана-теэ, где произошло ДТП с восемью пострадавшими.

Также приходит сообщение с улицы Саку, где что-то горит. На прибывших полицейских нападает агрессивная женщина. Патрульные валят ее на землю и надевают наручники. Тут же начинает возмущаться бородач, так как задержанная женщина якобы является его женой. Он оскорбляет полицейских и журналистов. Похоже, люди решили пожарить во дворе дома шашлык. «Есть хотите? У меня мясо есть», - сказал мужчина и потребовал, чтоб его арестовали.

После этого по полицейской рации звучат сообщения о всевозможных драках. В некоторых случаях все удается быстро уладить, но есть и более серьезные ситуации. Например, неподалеку от площади Вабадузе произошла драка. Полицейским приходится выслушивать все стороны конфликта. Разумеется, у каждого своя версия произошедшего.

Задержание кайтселийтчика . (FOTO: ERIK TIKAN/ Postimees grupp ФОТО: Erik Tikan

На пути к участку полицейским приходится заниматься самым сложным вызовом в этот вечер: после проникновения в квартиру задерживают человека, который, по предварительным данным, размахивал пистолетом и целился из него в соседей.