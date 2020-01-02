Шесть признаков того, что у вас модный интерьер

На какие тренды сделать ставку сегодня, чтобы домашняя обстановка оставалась актуальной не только в новом году, но и гораздо дольше, прогнозирует InMyRoom.
Тренды не стоят на месте: некоторые виды отделок и дизайн мебели безнадежно устарели, а на смену им пришли новые. Рассказываем, какие тенденции обещают быть долгоиграющими и как воплотить модные веяния в собственном интерьере.
1. Мрамор вместо плитки
Ванная или кухонный фартук с отделкой из натурального мрамора или керамогранита с имитацией — новая классика. Помимо того, что настоящий мрамор сам по себе красив, у него есть еще одно важное достоинство: его пористая структура пропускает воздух и создает в помещении приятный микроклимат. Преимущество керамогранита — в меньшей стоимости.
2. Геометрия на стенах
Строгие линии и геометрические фигуры — на пике популярности. Создать их можно с помощью краски или обоев с четким рисунком. Дозированно можно использовать геометрический принт на кухонном фартуке или для отделки акцентной стены в ванной — количество вариантов дизайна плитки сегодня стремится к бесконечности.
3. Бетон в интерьере
Индустриальный стиль и лофтовая атмосфера все чаще вдохновляют дизайнеров на использование в интерьере квартир грубых бетонных поверхностей. Они могут быть настоящими, например, необработанная бетонная стена, или имитацией — тогда на помощь приходит декоративная штукатурка.
Имитация бетонной стены может стать основным акцентом в комнате или фоном для мебели и декора. Сочетать штукатурку под бетон лучше с деревянной мебелью, металлическими светильниками и лофтовыми межкомнатными перегородками.
4. Бархат и велюр в обивке и текстиле
Бархатистые ткани в обивке мебели — это отличный микс люкса и комфорта. Всего лишь один диван или кресло способны создать более роскошную и модную обстановку. При этом в выборе цветовой палитры практически нет никаких ограничений.
Не хотите полностью менять мебель? Сделайте ставку на бархатные и велюровые декоративные подушки — с дизайном можно быть смелее. Или повесьте на окна плотные шторы, в ближайшие годы они будут как никогда актуальны.
5. Декоративная штукатурка в спальне
Краску и обои в спальне постепенно вытесняют альтернативные варианты — нет, не стеновые панели, а декоративная штукатурка. Сегодня это один из самых долговечных, практичных и экологически чистых материалов для отделки стен.
В спальне идеально подойдут эффекты мокрого шелка, песчаных дюн или бархата. Эти покрытия создадут уют и легко впишутся в любой интерьер.
6. Дерево в отделке стен
Да-да, сейчас использование деревянных досок в отделке стен — признак не бабушкиного дачного интерьера, а модная тенденция. Популяризация идей об экологичности отделки и использовании натуральных материалов, увлечение скандинавским стилем уже давно отразились на интерьере городских квартир. И дерево здесь точно не будет сдавать позиции в ближайшие годы. Кстати, имитацию дерева можно создать и с помощью декоративной штукатурки.