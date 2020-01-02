Шесть признаков того, что у вас модный интерьер

Тренды не стоят на месте: некоторые виды отделок и дизайн мебели безнадежно устарели, а на смену им пришли новые. Рассказываем, какие тенденции обещают быть долгоиграющими и как воплотить модные веяния в собственном интерьере.

1. Мрамор вместо плитки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Ванная или кухонный фартук с отделкой из натурального мрамора или керамогранита с имитацией — новая классика. Помимо того, что настоящий мрамор сам по себе красив, у него есть еще одно важное достоинство: его пористая структура пропускает воздух и создает в помещении приятный микроклимат. Преимущество керамогранита — в меньшей стоимости.

2. Геометрия на стенах

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Строгие линии и геометрические фигуры — на пике популярности. Создать их можно с помощью краски или обоев с четким рисунком. Дозированно можно использовать геометрический принт на кухонном фартуке или для отделки акцентной стены в ванной — количество вариантов дизайна плитки сегодня стремится к бесконечности.

3. Бетон в интерьере

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Индустриальный стиль и лофтовая атмосфера все чаще вдохновляют дизайнеров на использование в интерьере квартир грубых бетонных поверхностей. Они могут быть настоящими, например, необработанная бетонная стена, или имитацией — тогда на помощь приходит декоративная штукатурка.

Имитация бетонной стены может стать основным акцентом в комнате или фоном для мебели и декора. Сочетать штукатурку под бетон лучше с деревянной мебелью, металлическими светильниками и лофтовыми межкомнатными перегородками.

4. Бархат и велюр в обивке и текстиле

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Бархатистые ткани в обивке мебели — это отличный микс люкса и комфорта. Всего лишь один диван или кресло способны создать более роскошную и модную обстановку. При этом в выборе цветовой палитры практически нет никаких ограничений.

Не хотите полностью менять мебель? Сделайте ставку на бархатные и велюровые декоративные подушки — с дизайном можно быть смелее. Или повесьте на окна плотные шторы, в ближайшие годы они будут как никогда актуальны.

5. Декоративная штукатурка в спальне

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Краску и обои в спальне постепенно вытесняют альтернативные варианты — нет, не стеновые панели, а декоративная штукатурка. Сегодня это один из самых долговечных, практичных и экологически чистых материалов для отделки стен.

В спальне идеально подойдут эффекты мокрого шелка, песчаных дюн или бархата. Эти покрытия создадут уют и легко впишутся в любой интерьер.

6. Дерево в отделке стен

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru