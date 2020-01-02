Украинские журналисты предложили пять сценариев развития ситуации на Донбассе

Журналисты портала Страна. Ua опубликовали пять возможных сценариев развития конфликта на Донбассе, отметив, что достижение мира на Донбассе может стать приоритетом президента Зеленского в наступившем году.
Первый из сценариев - так называемый инерционный, признаком которого станет отсутствие любого прорывного результата по Донбассу, за исключением новых обменов, снижения обстрелов и периодических разведений войск на отдельных участках. Как показала встреча в нормандском формате, Украина и Россия имеют два совершенно разных взгляда на реализацию политической части Минских соглашений. Если Киев хочет получить контроль над границей до выборов на неподконтрольных территориях, то Москва ссылается на минские соглашения, согласно которым граница начинает передаваться Украине после проведения выборов, а закончится после вступления в силу изменений в Конституцию, где будет зафиксирован особый статус Донбасса, передает NEWSru.
В России опасаются, что, получив контроль над кордоном, Украина сразу свернет историю с выборами и особым статусом Донбасса. Украина же в лице власти Зеленского боится главным образом внутренних потрясений - выступлений националистов и «партии войны», которые выступают против выборов до передачи границы. Еще одной проблемой является вопрос вооруженных подразделений ДНР и ЛНР: если «партия Зеленского» требует вывести их с Донбасса, то их противники называют подразделения «народной милицией», существование которой прописана в Минских соглашениях.
Большинство прогнозов сводится к тому, что в новом году проблему разрешить не удастся, хотя Зеленский и будет развивать бурную деятельность, поддерживая имидж «президента мира» даже без конкретного результата. «Это для Зе важно с точки зрения перспектив его партии на местных выборах. А потом, возможно, если ни к каким компромиссам не придут, то мирный процесс вновь, как это уже было при Порошенко, будет заморожен», - отмечает издание. Кроме того, российские СМИ ранее заявили, что Кремль вполне устроит развитие ситуации по «грузинскому сценарию», когда дипломатические проблемы в целом не мешают успешному экономическому сотрудничеству.
В пользу того, что ситуацию все-таки удастся изменить, говорят глобальная усталость от украинского конфликта как в мире, так и внутри Украины, и связанное с этим явное ослабление украинской «партии войны». Кроме того, избиратели Зеленского требуют реальных подвижек в части достижения мира, и инерционный сценарий по сути похоронит его политическую карьеру. Все это может подтолкнуть команду президента к поиску других «мирных» сценариев по Донбассу.
Второй сценарий предполагает, что Украина пойдет на уступки, выполнив Минские соглашения в части выборов и особого статуса до получения участка границы с РФ, и согласится на «народную милицию». В этом случае невыполнение соглашений со стороны России позволит Украине аннулировать признание выборов и отменить особый статус Донбасса без какой-либо жесткой реакции Запада. Однако закрепление особого статуса в Конституции, также предусмотренное соглашениями, вызовет негативную реакцию не только в «партии войны», но и в окружении самого Зеленского, и спровоцирует раскол в партии власти.
Третий сценарий предполагает, что на уступки пойдет Россия, рассчитывающая таким образом на отмену западных санкций. Несмотря на то, что президент РФ требует буквального выполнения минских соглашений, помощник президента Андрей Ермак полагает, что ради снятия санкций с России можно было бы пойти на компромиссы с Украиной. С другой стороны, это будет означать сдачу Донбасса и потерю авторитета среди собственного населения и союзников Кремля, и ухудшит уровень внутренней стабильности в РФ. Запад же может вернуть санкции когда угодно и под любым благовидным предлогом. Поэтому среди альтернативных сценариев наиболее вероятным выглядит компромиссный - когда на уступки, связанные с границей, пойдут обе стороны.
Четвертый вариант предполагает достижение компромисса, при котором россияне передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам. Эта международная сила должна контролировать границу и гарантировать такой уровень безопасности, при котором будет можно будет провести выборы. Такую точку зрения, по данным издания, недавно озвучил временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор. По его мнению, это может быть определенная расширенная миссия ОБСЕ или миссия ООН.
Однако этот вариант упирается в проблему вышеупомянутой «народной милиции» и вопрос особого статуса. «Понятно, что Москва не удовлетворится законом, который можно будет отменить одним голосованием. Нужны будут какие-то законодательные гарантии постоянства особого статуса. Пусть даже на ограниченный срок - скажем, 5 или 10 лет», - предполагают журналисты. По их мнению, весной может пройти вторая нормандская встреча Путина и Зеленского, на которую может быть вынесен компромиссный вариант такого соглашения. Если этот вариант получит одобрение США, то проблем с «партией войны» в Киеве можно будет не опасаться.
Пятый сценарий предполагает военное обострение. Авторы статьи называют его маловероятным, но он имеет некоторые шансы осуществиться при попытке прийти к компромиссу. «Самым хрупким мир будет в момент транзита власти на Донбассе - от сепаратистских структур к законно избранным», - уточнили они, заявив, что в этом случае открывается широкое поле для вооруженных провокаций, которые могут быстро опрокинуть ситуацию в войну - даже при наличии международной миссии на границе. С другой стороны, многие серьезные вопросы между Украиной и Россией уже решены, и в остальном этот сценарий остается маловероятным.