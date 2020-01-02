Украинские журналисты предложили пять сценариев развития ситуации на Донбассе

Первый из сценариев - так называемый инерционный, признаком которого станет отсутствие любого прорывного результата по Донбассу, за исключением новых обменов, снижения обстрелов и периодических разведений войск на отдельных участках. Как показала встреча в нормандском формате, Украина и Россия имеют два совершенно разных взгляда на реализацию политической части Минских соглашений. Если Киев хочет получить контроль над границей до выборов на неподконтрольных территориях, то Москва ссылается на минские соглашения, согласно которым граница начинает передаваться Украине после проведения выборов, а закончится после вступления в силу изменений в Конституцию, где будет зафиксирован особый статус Донбасса, передает NEWSru.

В России опасаются, что, получив контроль над кордоном, Украина сразу свернет историю с выборами и особым статусом Донбасса. Украина же в лице власти Зеленского боится главным образом внутренних потрясений - выступлений националистов и «партии войны», которые выступают против выборов до передачи границы. Еще одной проблемой является вопрос вооруженных подразделений ДНР и ЛНР: если «партия Зеленского» требует вывести их с Донбасса, то их противники называют подразделения «народной милицией», существование которой прописана в Минских соглашениях.

Большинство прогнозов сводится к тому, что в новом году проблему разрешить не удастся, хотя Зеленский и будет развивать бурную деятельность, поддерживая имидж «президента мира» даже без конкретного результата. «Это для Зе важно с точки зрения перспектив его партии на местных выборах. А потом, возможно, если ни к каким компромиссам не придут, то мирный процесс вновь, как это уже было при Порошенко, будет заморожен», - отмечает издание. Кроме того, российские СМИ ранее заявили, что Кремль вполне устроит развитие ситуации по «грузинскому сценарию», когда дипломатические проблемы в целом не мешают успешному экономическому сотрудничеству.

В пользу того, что ситуацию все-таки удастся изменить, говорят глобальная усталость от украинского конфликта как в мире, так и внутри Украины, и связанное с этим явное ослабление украинской «партии войны». Кроме того, избиратели Зеленского требуют реальных подвижек в части достижения мира, и инерционный сценарий по сути похоронит его политическую карьеру. Все это может подтолкнуть команду президента к поиску других «мирных» сценариев по Донбассу.

Второй сценарий предполагает, что Украина пойдет на уступки, выполнив Минские соглашения в части выборов и особого статуса до получения участка границы с РФ, и согласится на «народную милицию». В этом случае невыполнение соглашений со стороны России позволит Украине аннулировать признание выборов и отменить особый статус Донбасса без какой-либо жесткой реакции Запада. Однако закрепление особого статуса в Конституции, также предусмотренное соглашениями, вызовет негативную реакцию не только в «партии войны», но и в окружении самого Зеленского, и спровоцирует раскол в партии власти.