График: кто из депутатов Рийгикогу в 2019 году чаще всех прогуливал заседания или предпочитал отмалчиваться

Cамыми прилежными членами Рийгикогу оказались Игорь Кравченко из Центристской партии, Мерри Аарт из EKRE и Марис Лаури и Урмас Круузе из Партии реформ. Поскольку помимо учета присутствия на заседаниях ведется и отдельный учет выступлений, были определены три наименее разговорчивых члена Рийгикогу: по одному разу брали слово центристка Сирет Котка-Репински, член EKRE Уно Каскпейт и один из народных израбнников, присутствовавших на всех заседаниях - представитель Центристской партии Игорь Кравченко.

Опрос показал, что большинство политиков, наиболее часто выступавших в Рийгикогу, являются депутатами от оппозиции: Социал-демократической партии и Партии реформ. Чаще всех брал слово Юрген Лиги из Партии реформ: 194 раза на 79 посещенных сессиях. За ним следует его соратник по партии Урмас Круузе, который с 148 выступлениями также является одним из самых депутатов. Среди депутатов правящей коалиции выделяются Пеэтер Эрнитс из EKRE и глава финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк из "Отечества".

Реже всех принимал участие в заседаниях парламента Март Вырклаэв из Партии реформ, который стал членом Рийгикогу вместо Калле Паллинга только в начале августа. Социал-демократ Лаури Ляэнеметс, ставший замещающим членом Рийгикогу вместо избранной в Европарламент Марины Кальюранд посещал сессии 41 раз.

Результат Ляэнеметса на удивление низок даже для замещающего члена: для сравнения, Керт Кинго, которая вступила в должность в конце октября, приняла участие в 42 заседаниях. Из членов Рийгикогу, пришедших к власти в апреле, наименьшее количество было посещений - у Оудекки Лооне из Центристской партии.