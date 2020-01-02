График: кто из депутатов Рийгикогу в 2019 году чаще всех прогуливал заседания или предпочитал отмалчиваться

XIV состав Рийгикогу, давший должностную присягу в апреле, провел в общей сложности за 2019 год 80 заседаний. Всего четыре члена Рийгикогу присутствовали на каждой сессии, пишет Postimees.
Cамыми прилежными членами Рийгикогу оказались Игорь Кравченко из Центристской партии, Мерри Аарт из EKRE и Марис Лаури и Урмас Круузе из Партии реформ. Поскольку помимо учета присутствия на заседаниях ведется и отдельный учет выступлений, были определены три наименее разговорчивых члена Рийгикогу: по одному разу брали слово центристка Сирет Котка-Репински, член EKRE Уно Каскпейт и один из народных израбнников, присутствовавших на всех заседаниях - представитель Центристской партии Игорь Кравченко.
Опрос показал, что большинство политиков, наиболее часто выступавших в Рийгикогу, являются депутатами от оппозиции: Социал-демократической партии и Партии реформ. Чаще всех брал слово Юрген Лиги из Партии реформ: 194 раза на 79 посещенных сессиях. За ним следует его соратник по партии Урмас Круузе, который с 148 выступлениями также является одним из самых депутатов. Среди депутатов правящей коалиции выделяются Пеэтер Эрнитс из EKRE и глава финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк из "Отечества".
Реже всех принимал участие в заседаниях парламента Март Вырклаэв из Партии реформ, который стал членом Рийгикогу вместо Калле Паллинга только в начале августа. Социал-демократ Лаури Ляэнеметс, ставший замещающим членом Рийгикогу вместо избранной в Европарламент Марины Кальюранд посещал сессии 41 раз.
Результат Ляэнеметса на удивление низок даже для замещающего члена: для сравнения, Керт Кинго, которая вступила в должность в конце октября, приняла участие в 42 заседаниях. Из членов Рийгикогу, пришедших к власти в апреле, наименьшее количество было посещений - у Оудекки Лооне из Центристской партии.
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