Картина дня: бомбовые предупреждения торговым центрам, закрытие известного магазина и депутаты-прогульщики

Торговые центры Kristiine и Viru получили бомбовое предупреждение

Сегодня около 19:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что столичным торговым центрам Viru и Kristiine угрожали взрывами. Представитель полиции подтвердил, что сотрудники органов правопорядка эвакуировали посетителей. Читать далее...

Новый год с полицейским патрулем: от полураздетого пьяного дебошира до размахивающего пистолетом кайтселийтчика

По древним поверьям, новогодняя ночь является волшебной, когда следует благодарить богов за год минувший, а также просить, чтобы год грядущий был не хуже. Например, для полицейских новогодняя ночь — одна из самых напряженных, поскольку на улицу выходит большое количество людей, многие из которых употребляют спиртное и используют пиротехнику. Читать далее...

В новогоднюю ночь в Нарве скончался мужчина, на которого сели три человека

По сообщению Идаской префектуры, 1 января около 2:40 в полицию сообщили, что в квартире, расположенной на ул. 26 июля в Нарве, 32-летний мужчина повел себя агрессивно и спровоцировал драку с 41-летней сожительницей и ее сыновьями, 21-летним и 18-летним молодыми людьми. Читать далее...

Известный продавец предметов интерьера сворачивает бизнес в Эстонии

Компания по продаже предметов интерьера The Pier прекращает деятельность в Эстонии и закрывает свои магазины в торговых центрах Ülemiste в Таллинне и Lõunakeskus в Тарту. Читать далее...

Торговый центр Ülemiste не будет закрыт из-за нашествия тараканов

Менеджер по маркетингу и коммуникациям торгового центра Ülemiste Тийа Нымм подтвердила, что проблемой обнаруженных в центре тараканов занимаются, однако, по ее словам, это была лишь локальная ситуация, не затронувшая весь центр. Читать далее...

Разочаровавшиеся в проекте быстрого интернета требуют вернуть им деньги

Некоммерческое объединение "Эстонская сеть передачи данных" (Eesti Andmesidevõrk), объединяющее самоуправления Южной Эстонии, два года назад представило свой проект быстрого интернета, но за это время так и не смогло выполнить обещаний, в результате чего многие из подключившихся к проекту уже начали требовать вернуть им деньги. Читать далее...

В Эстонии утроилась заболеваемость гриппом

Хотя число обратившихся к врачам из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей людей на последней неделе 2019 года уменьшилось на 53 процента, по сравнению с предыдущей неделей (16-22 декабря), заболеваемость гриппом утроилась. Читать далее...

Полиция признает: Эстония раньше слишком жестко относилась к беженцам с детьми

В Европе нет ни одной страны, где десятилетнего ребенка могли бы посадить в тюрьму. Однако по странному стечению обстоятельств это правило не распространяется на детей тех, кто ходатайствует о предоставлении убежища, которые вне зависимости от возраста по всей Европе, в том числе и в Эстонии, содержатся под стражей в центрах для интернируемых. Читать далее...

Строительная фирма некогда выдающегося эстонского бизнесмена признана банкротом