Картина дня: бомбовые предупреждения торговым центрам, закрытие известного магазина и депутаты-прогульщики

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
Торговые центры Kristiine и Viru получили бомбовое предупреждение
Сегодня около 19:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что столичным торговым центрам Viru и Kristiine угрожали взрывами. Представитель полиции подтвердил, что сотрудники органов правопорядка эвакуировали посетителей. Читать далее...
Новый год с полицейским патрулем: от полураздетого пьяного дебошира до размахивающего пистолетом кайтселийтчика
По древним поверьям, новогодняя ночь является волшебной, когда следует благодарить богов за год минувший, а также просить, чтобы год грядущий был не хуже. Например, для полицейских новогодняя ночь — одна из самых напряженных, поскольку на улицу выходит большое количество людей, многие из которых употребляют спиртное и используют пиротехнику. Читать далее...
В новогоднюю ночь в Нарве скончался мужчина, на которого сели три человека
По сообщению Идаской префектуры, 1 января около 2:40 в полицию сообщили, что в квартире, расположенной на ул. 26 июля в Нарве, 32-летний мужчина повел себя агрессивно и спровоцировал драку с 41-летней сожительницей и ее сыновьями, 21-летним и 18-летним молодыми людьми. Читать далее...
Известный продавец предметов интерьера сворачивает бизнес в Эстонии
Компания по продаже предметов интерьера The Pier прекращает деятельность в Эстонии и закрывает свои магазины в торговых центрах Ülemiste в Таллинне и Lõunakeskus в Тарту. Читать далее...
Торговый центр Ülemiste не будет закрыт из-за нашествия тараканов
Менеджер по маркетингу и коммуникациям торгового центра Ülemiste Тийа Нымм подтвердила, что проблемой обнаруженных в центре тараканов занимаются, однако, по ее словам, это была лишь локальная ситуация, не затронувшая весь центр. Читать далее...
Разочаровавшиеся в проекте быстрого интернета требуют вернуть им деньги
Некоммерческое объединение "Эстонская сеть передачи данных" (Eesti Andmesidevõrk), объединяющее самоуправления Южной Эстонии, два года назад представило свой проект быстрого интернета, но за это время так и не смогло выполнить обещаний, в результате чего многие из подключившихся к проекту уже начали требовать вернуть им деньги. Читать далее...
В Эстонии утроилась заболеваемость гриппом
Хотя число обратившихся к врачам из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей людей на последней неделе 2019 года уменьшилось на 53 процента, по сравнению с предыдущей неделей (16-22 декабря), заболеваемость гриппом утроилась. Читать далее...
Полиция признает: Эстония раньше слишком жестко относилась к беженцам с детьми
В Европе нет ни одной страны, где десятилетнего ребенка могли бы посадить в тюрьму. Однако по странному стечению обстоятельств это правило не распространяется на детей тех, кто ходатайствует о предоставлении убежища, которые вне зависимости от возраста по всей Европе, в том числе и в Эстонии, содержатся под стражей в центрах для интернируемых. Читать далее...
Строительная фирма некогда выдающегося эстонского бизнесмена признана банкротом
31 декабря минувшего года Харьюский уездный суд признал банкротом принадлежащую бизнесмену Андресу Когеру фирму по производству модульных домов Timo Houses. Читать далее...
CNN послал всех в Эстонию
Эстония вошла в список стран, посетить которые рекомендует CNN. Читать далее...
Пять стран, которые лучше обойти стороной в 2020 году
Многим из нас нравится путешествовать и выбирать экзотические пункты назначения. Однако во многие места просто не стоит ездить. Читать далее...
Завод M.V.Wool AS в Вихтерпалу вновь заработал: 30 человек избежали сокращения
Расположенный в Вихтерпалу завод M.V.Wool AS вновь приступил к работе, первые партии продукции поступят в магазины на следующей неделе. Читать далее...
Исследование: треть жителей Эстонии при потере дохода сможет прожить лишь месяц
Если семья потеряет свой обычный доход, то благодаря имеющимся сбережениям обычная эстонская семья сможет справиться максимум 6,3 месяца, выяснилось в результате исследования, проведенного фирмой SKDS при поддержке страхового общества ERGO. Читать далее...
Слуцкий назвал неприемлемыми заявления Пыллуааса о действительности Тартуского мирного договора
Заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о действительности заключенного в 1920 году Тартуского мирного договора с Советской Россией подрывают усилия по заключению нового пограндоговора, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Читать далее...
Объявлено животное года в Эстонии
Летучая мышь была объявлена животным 2020 года. В Эстонии обитает 14 видов этих маленьких ночных млекопитающих, что составляет более одной пятой эстонских видов млекопитающих. Читать далее...
У эстонских пенсионных фондов выдался замечательный год
На фоне грядущей реформы, которую правительство затеяло в связи с тем, что «деньги сгорают в пенсионных фондах», 2019 год может войти в историю, поскольку производительность фондов была необычайно высокой. Читать далее...
Российские каналы массово скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина
Первый канал, холдинг ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24"), а также каналы НТВ и RT скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина в YouTube. Читать далее...
Стало известно, когда новый судья займется подготовкой рассмотрения дела о стрельбе в Ласнамяэ
Харьюский уездный суд назначил на 13 января распорядительное заседание по уголовному делу о стрельбе на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ. Читать далее...
График: кто из депутатов Рийгикогу в 2019 году чаще всех прогуливал заседания или предпочитал отмалчиваться
XIV состав Рийгикогу, давший должностную присягу в апреле, провел в общей сложности за 2019 год 80 заседаний. Всего четыре члена Рийгикогу присутствовали на каждой сессии. Читать далее...