Картина дня: Новый год с полицией, реакция на слова Пыллуааса и жесткое отношение к беженцам

Новый год с полицейским патрулем: от полураздетого пьяного дебошира до размахивающего пистолетом кайтселийтчика

По древним поверьям, новогодняя ночь является волшебной, когда следует благодарить богов за год минувший, а также просить, чтобы год грядущий был не хуже. Например, для полицейских новогодняя ночь — одна из самых напряженных, поскольку на улицу выходит большое количество людей, многие из которых употребляют спиртное и используют пиротехнику. Читать далее...

Полиция признает: Эстония раньше слишком жестко относилась к беженцам с детьми

В Европе нет ни одной страны, где десятилетнего ребенка могли бы посадить в тюрьму. Однако по странному стечению обстоятельств это правило не распространяется на детей тех, кто ходатайствует о предоставлении убежища, которые вне зависимости от возраста по всей Европе, в том числе и в Эстонии, содержатся под стражей в центрах для интернируемых. Читать далее...

Строительная фирма некогда выдающегося эстонского бизнесмена признана банкротом

31 декабря минувшего года Харьюский уездный суд признал банкротом принадлежащую бизнесмену Андресу Когеру фирму по производству модульных домов Timo Houses. Читать далее...

CNN послал всех в Эстонию

Эстония вошла в список стран, посетить которые рекомендует CNN. Читать далее...

Пять стран, которые лучше обойти стороной в 2020 году

Многим из нас нравится путешествовать и выбирать экзотические пункты назначения. Однако во многие места просто не стоит ездить. Читать далее...

Завод M.V.Wool AS в Вихтерпалу вновь заработал: 30 человек избежали сокращения

Расположенный в Вихтерпалу завод M.V.Wool AS вновь приступил к работе, первые партии продукции поступят в магазины на следующей неделе. Читать далее...

Исследование: треть жителей Эстонии при потере дохода сможет прожить лишь месяц

Если семья потеряет свой обычный доход, то благодаря имеющимся сбережениям обычная эстонская семья сможет справиться максимум 6,3 месяца, выяснилось в результате исследования, проведенного фирмой SKDS при поддержке страхового общества ERGO. Читать далее...

Слуцкий назвал неприемлемыми заявления Пыллуааса о действительности Тартуского мирного договора

Заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о действительности заключенного в 1920 году Тартуского мирного договора с Советской Россией подрывают усилия по заключению нового пограндоговора, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Читать далее...

Объявлено животное года в Эстонии

Летучая мышь была объявлена животным 2020 года. В Эстонии обитает 14 видов этих маленьких ночных млекопитающих, что составляет более одной пятой эстонских видов млекопитающих. Читать далее...

У эстонских пенсионных фондов выдался замечательный год

На фоне грядущей реформы, которую правительство затеяло в связи с тем, что «деньги сгорают в пенсионных фондах», 2019 год может войти в историю, поскольку производительность фондов была необычайно высокой. Читать далее...

Российские каналы массово скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина

Первый канал, холдинг ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24"), а также каналы НТВ и RT скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина в YouTube. Читать далее...

Стало известно, когда новый судья займется подготовкой рассмотрения дела о стрельбе в Ласнамяэ

Харьюский уездный суд назначил на 13 января распорядительное заседание по уголовному делу о стрельбе на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ. Читать далее...

График: кто из депутатов Рийгикогу в 2019 году чаще всех прогуливал заседания или предпочитал отмалчиваться