Эстонские чемпионы мира по ралли Отть Тянак и Мартин Ярвеоя впервые протестировали свою новую машину "Хендай"

В декабре Тянак и Ярвеоя, перешешие в "Хендай" сразу по завершении чемпионата мира по ралли, протестировали раллийную машину во французских Альпах. "Хорошая машина, ехать было легко и с хорошим чувством" - рассказал Тянак на официальной странице мирового чемпионата по ралли. После тестов во Франции Тянака ждет официальная примерка новых гоночных костюмов и новые тесты уже в более тяжелых условиях - на снегу и на льду.