Чт, 2.01.2020
Принадлежность к той или иной группе не делает нас противниками. Разные интересы, разное отношение к настоящему и будущему – это всегда ценность. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Эстонские чемпионы мира по ралли Отть Тянак и Мартин Ярвеоя впервые протестировали свою новую машину "Хендай"

Эстонские чемпионы мира по ралли Отть Тянак и Мартин Ярвеоя впервые протестировали свою новую машину "Хендай"

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя впервые сели за руль гоночного автомобиля "Хендай" и провели первые тестовые заезды в новой команде, передает Postimees.

В декабре Тянак и Ярвеоя, перешешие в "Хендай" сразу по завершении чемпионата мира по ралли, протестировали раллийную машину во французских Альпах. "Хорошая машина, ехать было легко и с хорошим чувством" - рассказал Тянак на официальной странице мирового чемпионата по ралли. После тестов во Франции Тянака ждет официальная примерка новых гоночных костюмов и новые тесты уже в более тяжелых условиях - на снегу и на льду.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ