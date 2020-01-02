Самые дорогие и самые дешевые квартиры в Эстонии по версии LVM Kinnisvara

Специалисты бюро недвижимости LVM составили список самых дорогих и самых дешевых квартир, находящихся в крупнейших городах Эстонии и проданных в 2019 году.
Самая дорогая квартира находилась, разумеется, в Таллинне и стоила 1 024 620 евро. Почти ровно в два разаб дешевле была самая дорогая квартира из проданных в Тарту, ее цена - 493 000 евро. Далее идет Пярну. Самая дорогая квартира в летней столице была продана за 360 000 евро. Самая дешевая квартира в прошлом году находилась в Валга. За нее заплатили всего 1 евро. Таким образом, самая дорогая квартира дороже самой дешевой в миллион раз!
Самые дорогие квартиры в Эстонии в 2019 году
Таллинн – 1 024 620 €
Тарту – 493 000 €
Пярну – 360 000 €
Хаапсалу – 301 500 €
Курессааре – 164 500 €
Раквере – 163 000 €
Рапла – 132 500 €
Вильянди – 117 000 €
Выру – 100 000 €
Нарва – 94 000 €
Пыльва – 70 000 €
Кярдла – 62 400 €
Пайде – 60 000 €
Йыгева – 39 000 €
Валга – 32 000 €
Самые дешевые квартиры в Эстонии в 2019 году
Валга – 1 €
Выру – 100 €
Кярдла – 300 €
Пайде – 363 €
Раквере – 500 €
Вильянди – 700 €
Тарту – 1 000 €
Таллинн – 1 000 €
Хаапсалу – 1 200 €
Нарва – 1 500 €
Пярну – 1 500 €
Йыгева – 1 800 €
Пыльва – 2 000 €
Курессааре – 4 500 €
Рапла – 5 000 €