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Самые дорогие и самые дешевые квартиры в Эстонии по версии LVM Kinnisvara

Квартира. Иллюстративное фото.

ФОТО: KV.EE

Специалисты бюро недвижимости LVM составили список самых дорогих и самых дешевых квартир, находящихся в крупнейших городах Эстонии и проданных в 2019 году.

Самая дорогая квартира находилась, разумеется, в Таллинне и стоила 1 024 620 евро. Почти ровно в два разаб дешевле была самая дорогая квартира из проданных в Тарту, ее цена - 493 000 евро. Далее идет Пярну. Самая дорогая квартира в летней столице была продана за 360 000 евро. Самая дешевая квартира в прошлом году находилась в Валга. За нее заплатили всего 1 евро. Таким образом, самая дорогая квартира дороже самой дешевой в миллион раз! 

Самые дорогие квартиры в Эстонии в 2019 году

Таллинн – 1 024 620 €

Тарту – 493 000 €

Пярну – 360 000 €

Хаапсалу – 301 500 €

Курессааре – 164 500 €

Раквере –  163 000 €

Рапла – 132 500 €

Вильянди – 117 000 €

Выру – 100 000 €

Нарва – 94 000 €

Пыльва – 70 000 €

Кярдла –  62 400 €

Пайде – 60 000 €

Йыгева – 39 000 €

Валга – 32 000 €

Самые дешевые квартиры в Эстонии в 2019 году

Валга – 1 €

Выру – 100 €

Кярдла – 300 €

Пайде – 363 €

Раквере – 500 €

Вильянди – 700 €

Тарту – 1 000 €

Таллинн – 1 000 €

Хаапсалу – 1 200 €

Нарва – 1 500 €

Пярну – 1 500 €

Йыгева – 1 800 €

Пыльва – 2 000 €

Курессааре – 4 500 €

Рапла – 5 000 €

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