Самые дорогие и самые дешевые квартиры в Эстонии по версии LVM Kinnisvara

Самая дорогая квартира находилась, разумеется, в Таллинне и стоила 1 024 620 евро. Почти ровно в два разаб дешевле была самая дорогая квартира из проданных в Тарту, ее цена - 493 000 евро. Далее идет Пярну. Самая дорогая квартира в летней столице была продана за 360 000 евро. Самая дешевая квартира в прошлом году находилась в Валга. За нее заплатили всего 1 евро. Таким образом, самая дорогая квартира дороже самой дешевой в миллион раз!