Суд: при назначении школы нужно учитывать реальное место проживания ребенка

В Таллиннский административный суд с иском обратился родитель, ребенка которого не зачислили в школу по месту жительства, о которой он ходатайствовал. Родитель хотел, чтобы школой по месту жительства считалась Гимназия Густава Адольфа, но город Таллинн зачислил ребенка в Каламаяскую основную школу, сочтя, что это учебное заведение находится ближе всего к его дому.

По Закону об основной школе и гимназии, местное самоуправление должно обеспечить находящемуся в возрасте всеобуча ребенку основное образование, установив условия и порядок зачисления в школу по месту жительства. При назначении школы по месту жительства, по закону, учитывается близость школы к дому, обучение детей из этой же семьи в том же учебном заведении и, по возможности, желание родителя. Согласно закону, местом жительства человека считается адрес, указанный в Регистре народонаселения.

В этом споре суд согласился с городом Таллинн в том, что нужно исходить из критерия максимально близко расположенной к месту жительства ребенка школы. По оценке суда, условие назначения школы – близость к месту жительства – предполагает, что ребенок действительно проживает по указанному в Регистре народонаселения адресу. У местного самоуправления есть правовая обязанность проверять соответствие указанных в регистре данных реальному месту проживания.

В то же время, по закону, и у родителей есть правовая обязанность указывать в Регистре народонаселения правильные данные о месте проживания себя и ребенка.

В данном споре суд пришел к выводу, что, не проверив реальное место жительства ребенка, город Таллинн поступил противоправно. Город отметил, что при назначении школы по месту жительства нельзя исключать внесение так называемых фиктивных данных, но, по оценке суда, Таллинн уже несколько лет должен был быть в курсе имеющейся проблемы. Суд считает, что в дальнейшем город Таллинн должен исполнять эту обязанность.

Коллегия по конституционному надзору Государственного суда в недавнем решении об оказании социальных услуг объяснила связь между данными, внесенными в Регистр народонаселения, и реальным местом жительства человека: социальные услуги нужно оказывать тем внесенным в Регистр народонаселения людям, которые в действительности проживают на территории этого самоуправления.