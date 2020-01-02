Опасная тенденция: молодежь не верит в вакцинацию домашних питомцев

Клинический директор ветеринарной клиники при Эстонском университете естественных наук Александр Семенов сказал, что это еще нельзя назвать вспышкой. Однако это не обычный вирус. Семенов припоминает, что последний случай собачьей чумы был около пяти лет назад.

Ветеринарно-пищевой департамент обращает внимание людей, что чумку можно предотвратить путем вакцинации. «Благодаря тому, что вакцинация в Эстонии распространена, таких случаев было немного», - сказал Семенов. Распространению вируса, по его словам, способствует теплая зима.

В сообществах противников вакцинации в социальных сетях, разумеется, винят в смертях двух собак именно вакцинирование. На вопрос о том, существует ли среди владельцев собак антивакцинная позиция, Семенов ответил положительно. «Я встречал владельцев животных, которые в принципе не хотят вакцинировать животных. Благодаря вакцинации в Эстонии нет бешенства. Благодаря вакцинации у нас давно не было чумы», - сказал Семенов.

Ветеринар Улла Остра также сталкивалась с противниками вакцинирования. По словам Остра, молодые люди не помнят, как щенки массово умирали в результате парвовируса в 1980-х годах. Парвовирус прибыл сюда с летними Олимпийскими играми 1980 года, когда в Пирита проходила парусная регата. «Закрытые границы были закрыты и для болезней», - сказала она, имея в виду железный занавес.

Парвовирус вызывает у щенков очень заразную болезнь и диареей и рвотой. «Сдержать распространение этой болезни помогла вакцинация», - добавила она.

Аргументы, используемые владельцами собак, обычно такие же, как и в отношении вакцин для людей. «Говорят, что эти яды не нужны», - сказала Остра, добавив, что те, кто не прививают себя и своих детей, не вакцинируют и домашних животных. Таких людей, по ее словам, не переубедить.

Собаки из Таллинна

По данным Ветеринарно-пищевого департамента, 3 декабря в одной таллиннской клинике для животных были обнаружены два случая чумки. Диагноз был поставлен на основании результатов лабораторного анализа и клинической картины. По данным портала домашних животных Etnomur, одна собака была вакцинирована еще щенком, а повторная прививка ей была сделана через год. Вторая собака, по данным портала, получила вакцину для щенков, и на момент постановки диагноза была моложе одного года.

Глава отдела здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Хеле-Май Саммель сказала, что животных следует вакцинировать, должным образом соблюдая схему вакцинации, чтобы предотвратить собачью чумку и другие инфекционные заболевания у собак. Это особенно важно при вакцинации щенков.

Саммель объяснила, что одна вакцинация, безусловно, не обеспечит достаточную защиту от инфекционных заболеваний. Вакцинация щенка от чумки начинается в возрасте от шести до восьми недель и делается по крайней мере три раза, пока щенку не исполнится 16 недель.

В конце декабря в ветеринарной клинике Эстонского университета естественных наук под подозрение в заражении чумкой попала еще одна собака. Как и первые две, эта собака была из Таллинна. Семенов сказал, что все симптомы указывают на чумку, но до ответов лаборатории это нельзя подтвердить. «У нее была диарея, рвота. Позже у собаки также стали проявляться неврологические признаки, дрожание мышц», - сказал Семенов.

По данным департамента, высокоинфекционное вирусное заболевание также характеризуется лихорадкой, воспалением дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, воспалением глаз, воспалением легких, кожной сыпью и нервными симптомами. Источником инфекции являются больные животные, которые выделяют вирус во время инкубации и даже после того, как болезнь прошла.

Вирус выводится из организма через носовые проходы, слезы, выдыхаемый воздух, мочу и фекалии. Вирус также может передаваться через загрязненные предметы, одежду, продукты питания. Инкубационный период составляет от трех до семи дней и более.