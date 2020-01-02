Мэр Нарва-Йыэсуу: город мог бы арендовать курзал у Тийта Вяхи

Выкупить невозможно, а арендовать?

Мэр города Максим Ильин, рассказал, что с таким предложением к собственнику он еще не обращался, но обратится в наступившем году. По мнению мэра, восстановить и использовать курзал по назначению город не сможет. Но городские власти могли бы взять курзал в долгосрочную аренду или, как вариант, на здание могло бы быть установлено право застройки в пользу города. Это позволило бы за городской счет привести в порядок хотя бы фасад сохранившейся части здания.

С Тийтом Вяхи, который контролирует владеющую курзалом фирму Navesco, представители Усть-Нарвы встречались весной 2019 года и тогда предложили выкупить здание, вспоминает Максим Ильин. Но, по словам мэра, владелец, который сам не исполнил обязательства по инвестициям, предусмотренных в договоре купли-продажи, согласился продать здание при условии, что город примет не только здание, но и эти инвестиционные обязательства.

“Он сказал, что без проблем - за те же деньги, за которые когда-то купил. Но город тогда должен иметь четкий план, как восстановить его в первоначальном объеме. Не только ту часть, которая сохранилась, но и еще два крыла. Это нереально. Сумма инвестиций в это примерно 10-12 миллионов, которых у города, конечно же, нет”.

Привести в порядок фасад сохранившейся части здания и законсервировать ее, чтобы использовать в будущем, город за свой счет сможет, считает мэр.

Член правления OÜ Navesco Тынис Сеэсмаа прокомментировал идею горуправы так:

“До сих пор не завершена детальная планировка этого объекта. Были разговоры с мэром о том, что мы готовы за те деньги, что мы туда вложили, продать курзал им обратно. Они говорили, что были согласны, но, как я понимаю, электростанции работают сейчас мало и налоговых доходов у города меньше. Я боюсь, что этих денег у них сейчас нет. О том, чтобы взять курзал в аренду, со мной никто не говорил, и никто из наших коллег об этом еще не слышал. Если от них будет такое предложение, мы готовы его обсуждать”.

Проблемы с детальной планировкой, делопроизводство по которой тянется много лет, ранее представители Navesco не раз называли главной проблемой, мешающей восстановлению курзала. Изменилась бы ситуация, если бы эта затяжная проблема решилась?

“Это будет новая ситуация. Тогда уже будем смотреть дальше. А пока этого нет, сегодня трудно об этом думать”, - ответил Сеэсмаа.

Торжественное открытие кургауза в Гунгербурге, 1912 год. ФОТО: Из собрания Нарвского музея

Заброшенное сердце города

Курзал (изначально - кургауз) был центром курортного поселка Гунгербург, как раньше назывался Нарва-Йыэсуу. По данным Нарвского музея, вместо сгоревшего в пожаре деревянного здания в 1912 году было построено новое - каменное. Здесь находились отель, большой зал для приемов со стеклянным куполом, в котором проходили балы и концерты. Также в здании располагались библиотека, бильярд, кегельбан и ресторан. Курзал сильно пострадал во время Второй мировой войны. От здания в форме буквы “Н” в плане остался только один корпус. Он был отремонтирован, и в нем расположился дом культуры. В 90-е годы здание было заброшено.

Как ранее писал Rus.Postimees, контролируемая Тийтом Вяхи компания Navesco купила курзал с обязательством инвестиций в реконструкцию в размере 50 миллионов эстонских крон (3,2 млн евро) в течение 2005-2009 годов.

Эскизный проект предполагал, что на старом месте будет восстановлен второй корпус курзала - такой же, как сохранившийся. А пространство между ними заполнит современное сооружение из стекла и стали. Курзал планировалось использовать, примерно как век назад - в качестве отеля, ресторана, конференц-зала.