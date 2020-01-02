Чт, 2.01.2020
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В Польше птичий грипп убил 25 тысяч индюшек на птицефермах

Kalkunifarm Iisraelis.

ФОТО: Reuters

На востоке Польши обнаружили птичий грипп на индюшиных фермах. Сообщается, что он уже стал причиной гибели по меньшей мере 25 000 индюков на птицефабриках у границ страны с Украиной и Белоруссией. На убой может быть отправлено еще до 40 000 птиц. 

По последним данным Евростата, у крупнейшего производителя птицы в Европе в Польше не было вспышки птичьего гриппа с 2017 года.

Анджей Даниелак, президент Польской ассоциации селекционеров и птицеводов, отметил, что в радиусе трех километров могут пострадать три фермы. Это может затронуть до 350 тысяч птиц.

"Ветеринарные службы в этой ситуации внедряют процедуры ликвидации вирусов", - сказали местные органы власти в округе Любартовський в пресс-релизе.

Специалисты добавили, что вирус был подтипом высокопатогенного птичьего гриппа H5N8, который также может угрожать людям.

Власти заявили, что состоялись встречи ответственных органов для решения методов борьбы с кризисом. Частный вещатель Polsat сообщил, что полицейские машины перекрывают дорогу в районе вспышки вируса.

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