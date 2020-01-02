В Польше птичий грипп убил 25 тысяч индюшек на птицефермах

На востоке Польши обнаружили птичий грипп на индюшиных фермах. Сообщается, что он уже стал причиной гибели по меньшей мере 25 000 индюков на птицефабриках у границ страны с Украиной и Белоруссией. На убой может быть отправлено еще до 40 000 птиц.