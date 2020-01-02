В Нарва-Йыэсуу перевернулся легковой автомобиль, пострадали четыре человека

Рано утром 1 января на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу легковой автомобиль Jaguar XJ с вылетел дороги и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадало четыре человека, двоих доставили в больницу.
Автомобиль под управлением 45-летнего мужчины выехал с дороги, сбил столб возле автобусной остановки, после чего автомобиль столкнулся с деревом и перевернулся на крышу, передает Rus.ERR.
Водителя и 34-летняя женщину доставили в Центральную больницу Ида-Вирумаа. 38-летней женщине и 36-летнему мужчине оказали первую помощь на месте.