Чт, 2.01.2020
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  • В Нарва-Йыэсуу перевернулся легковой автомобиль, пострадали четыре человека
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В Нарва-Йыэсуу перевернулся легковой автомобиль, пострадали четыре человека

Скорая помощь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Рано утром 1 января на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу легковой автомобиль Jaguar XJ с вылетел дороги и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадало четыре человека, двоих доставили в больницу.

Автомобиль под управлением 45-летнего мужчины выехал с дороги, сбил столб возле автобусной остановки, после чего автомобиль столкнулся с деревом и перевернулся на крышу, передает Rus.ERR.

Водителя и 34-летняя женщину доставили в Центральную больницу Ида-Вирумаа. 38-летней женщине и 36-летнему мужчине оказали первую помощь на месте.

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