Константин Васильев: не исключаю амбиций стать главным тренером сборной Эстонии

35-летний Васильев в прошлом году вернулся в чемпионат Эстонии и присоединился к таллиннской "Флоре", с которой выиграл чемпионский титул. Будет ли этот сезон в карьере Васильева последним, полузащитник пока не дает ответа: "Год еще точно поиграю. С этой мыслью я и подписал новый контракт с "Флорой". По меньшей мере еще год буду помощником как клубу так и сборной. Дальше заглядывать не буду. В конце года снова посмотрим" - размышляет Васильев.

Васильев заявлял ранее, что по окончании карьеры планирует остаться в футболе и стать тренером. К реализации этого плана Васильев уже приступил, посещая тренерские курсы. Взвесив все эти факты спортивная редакция Postimees предположила, что к 2025 году Васильев может стать тренером сборной Эстонии.

"Кажется, надо будет это учесть и через пять лет быть готовым" - усмехнулся Васильев - " С одной стороны это довольно долгий срок, а с другой время летит быстро. Если я стану тренером, то национальная сборная станет одной из целей. Точно не буду это исключать. Если я буду готов к этой большой ответственности, то естественно я приму ее. Но сейчас я так не думаю".