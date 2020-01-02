Разочаровавшиеся в проекте быстрого интернета требуют вернуть им деньги

Некоммерческое объединение "Эстонская сеть передачи данных" (Eesti Andmesidevõrk), объединяющее самоуправления Южной Эстонии, два года назад представило свой проект быстрого интернета, но за это время так и не смогло выполнить обещаний, в результате чего многие из подключившихся к проекту уже начали требовать вернуть им деньги, сообщает портал Rus.ERR.
Eesti Andmesidevõrk обещало провести быстрый интернет в 90% домохозяйств Южной Эстонии, призывая людей заключать договор о подключении стоимостью 153 евро. Всего к проекту подключилось около 6000 человек.
Однако теперь представитель НКО Ханна Каплан сообщила, что Eesti Andmesidevõrk не получило достаточно средств и не может провести быстрый интернет многим желающим, как планировалось. Она объяснила это тем, что в последние три года чиновники Министерства экономики и коммуникаций самовольно принимали решение о финансировании базовой сети.
НКО "Эстонская сеть передачи данных" пообещало вернуть деньги всем, кто не получит обещанный в рамках проекта быстрый интернет в ближайшее время.