Разочаровавшиеся в проекте быстрого интернета требуют вернуть им деньги

Eesti Andmesidevõrk обещало провести быстрый интернет в 90% домохозяйств Южной Эстонии, призывая людей заключать договор о подключении стоимостью 153 евро. Всего к проекту подключилось около 6000 человек.

Однако теперь представитель НКО Ханна Каплан сообщила, что Eesti Andmesidevõrk не получило достаточно средств и не может провести быстрый интернет многим желающим, как планировалось. Она объяснила это тем, что в последние три года чиновники Министерства экономики и коммуникаций самовольно принимали решение о финансировании базовой сети.