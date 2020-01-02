Чт, 2.01.2020
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Разочаровавшиеся в проекте быстрого интернета требуют вернуть им деньги

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ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Некоммерческое объединение "Эстонская сеть передачи данных" (Eesti Andmesidevõrk), объединяющее самоуправления Южной Эстонии, два года назад представило свой проект быстрого интернета, но за это время так и не смогло выполнить обещаний, в результате чего многие из подключившихся к проекту уже начали требовать вернуть им деньги, сообщает портал Rus.ERR.

Eesti Andmesidevõrk обещало провести быстрый интернет в 90% домохозяйств Южной Эстонии, призывая людей заключать договор о подключении стоимостью 153 евро. Всего к проекту подключилось около 6000 человек.

Однако теперь представитель НКО Ханна Каплан сообщила, что Eesti Andmesidevõrk не получило достаточно средств и не может провести быстрый интернет многим желающим, как планировалось. Она объяснила это тем, что в последние три года чиновники Министерства экономики и коммуникаций самовольно принимали решение о финансировании базовой сети.

НКО "Эстонская сеть передачи данных" пообещало вернуть деньги всем, кто не получит обещанный в рамках проекта быстрый интернет в ближайшее время.

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