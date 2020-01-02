Российская молодежная сборная пробилась в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Быстропрогрессирующие молодые швейцарцы заняли в своей подгруппе второе место, опередив чемпионов МЧМ-2019, команду Финляндии и ставших четвертыми словаков. Сборная России же только в последнем матче группового этапа обеспечила себе путевку в плей-офф.

Матч начался неспешно, но с преимуществом россиян, которые все-таки и мастеровитее, и опытнее своих оппонентов. Однако глубокоэшелонированную оборону альпийцев в первом пероде взломать не удавалось, а сами швейцарцы предпочитали в атаку не лезть, следя за дисциплиной в обороне, и не доставляли россиянам хлопот, нанеся за период всего три броска по воротам Ярослава Аскерова.

В начале второго периода россияне открыли счет, отличился отбывший одноматчевую дисквалификацию Дмитрий Воронков, но додавить Швейцарию сразу не получилось, более того, собственная несдержанность обернулась удалением и голом - счет сравнял Гаэтан Жобен.