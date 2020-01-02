Чт, 2.01.2020
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Ирене Кяосаар: переезд Фонда интеграции в Нарву оправдал себя

Ирене Кяосаар.

ФОТО: Sander Ilvest

В четверг, 2 января, исполнился ровно год с того момента, когда Фонд интеграции Эстонии переехал из Таллинна в Нарву и открыл двери своего офиса в приграничном городе.

Как отмечает руководитель фонда Ирене Кяосаар, за этот год удалось проделать большую работу: штат фонда обновился практически на 60 процентов, были открыты два Дома эстонского языка - как в Нарве, так и в Таллинне, передает Rus.ERR.

На данный момент в главном нарвском офисе фонда ежедневно работает 20 человек, и практически все они - местные жители. «Активно проводятся мероприятия, Дом эстонского языка здесь работает. Это душевно теплый островок в Нарве, где эстонские язык и культура открыты для всех», - сказала Кяосаар, добавив, что все это делается ненавязчиво.

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