Ирене Кяосаар: переезд Фонда интеграции в Нарву оправдал себя

Как отмечает руководитель фонда Ирене Кяосаар, за этот год удалось проделать большую работу: штат фонда обновился практически на 60 процентов, были открыты два Дома эстонского языка - как в Нарве, так и в Таллинне, передает Rus.ERR .

На данный момент в главном нарвском офисе фонда ежедневно работает 20 человек, и практически все они - местные жители. «Активно проводятся мероприятия, Дом эстонского языка здесь работает. Это душевно теплый островок в Нарве, где эстонские язык и культура открыты для всех», - сказала Кяосаар, добавив, что все это делается ненавязчиво.