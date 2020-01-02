Фото: на крыше нового небоскреба установлен логотип основного арендатора

По словам административного менеджера эстонской компании по продаже программного обеспечения Pipedrive Аге Алликсаара, установка логотипа длиной около 9 метров и высотой 2 метра прошла без всяких заминок. Правда, по его словам, логотип должен был быть доставлен двумя частями в Тарту еще в середине декабря, но из-за сильного ветра процесс установки затянулся.

Тарту является одним из трех центров разработки компании, где создаются различные решения для более чем 90 000 компаний, использующих программное обеспечение Pipedrive. Компания переедет со своего нынешнего места на Ратушной площади в новое офисное здание главным образом из-за нехватки места.

ФОТО: Pipedrive

В тартуском офисе Pipedrive в настоящее время работают 44 человека из 9 стран, но компания надеется удвоить свой персонал в Тарту в течение нескольких лет. В новом офисном здании на последних трех этажах будет располагаться офис общей площадью почти 1300 квадратных метров, на которых смогут работать более 100 человек.

Дом на Паю,2 станет первым в Тарту офисным зданием, построенным по стандарту LEED Gold, что означает, что при его дизайне, строительстве и эксплуатации соблюдены принципы экологичного и устойчивого развития.