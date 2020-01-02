В новогоднюю ночь в Нарве скончался мужчина, на которого сели три человека

По первоначальным данным, три человека сели на агрессивного мужчину, чтобы тот успокоился, и сообщили о произошедшем в центр тревоги. Когда полицейские прибыли на место происшествия, ограниченный в движениях мужчина потерял сознание и стражи порядка принялись приводить его в чувства до приезда скорой помощи. Скорая помощь доставила этого человека в больницу, где он позже скончался.

Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование ведет Нарвский отдел полиции, а руководит им Вируская окружная прокуратура.

Кроме того, 1 января в квартире на улице Партисани в Нарве 47-летняя женщина ударила ножом 47-летнего сожителя. Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу. Виновная в совершении этого преступлении задержана.