В новогоднюю ночь в Нарве скончался мужчина, на которого сели три человека

По сообщению Идаской префектуры, 1 января около 2:40 в полицию сообщили, что в квартире, расположенной на ул. 26 июля в Нарве, 32-летний мужчина повел себя агрессивно и спровоцировал драку с 41-летней сожительницей и ее сыновьями, 21-летним и 18-летним молодыми людьми.
По первоначальным данным, три человека сели на агрессивного мужчину, чтобы тот успокоился, и сообщили о произошедшем в центр тревоги. Когда полицейские прибыли на место происшествия, ограниченный в движениях мужчина потерял сознание и стражи порядка принялись приводить его в чувства до приезда скорой помощи. Скорая помощь доставила этого человека в больницу, где он позже скончался.
Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование ведет Нарвский отдел полиции, а руководит им Вируская окружная прокуратура.
Кроме того, 1 января в квартире на улице Партисани в Нарве 47-летняя женщина ударила ножом 47-летнего сожителя. Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу. Виновная в совершении этого преступлении задержана.
В тот же день в квартире, расположенной на бульваре Виру в Силламяэ, 58-летняя женщина ударила ножом 38-летнего сына. Полиция задержала ее.