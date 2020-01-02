Торговый центр Ülemiste не будет закрыт из-за нашествия тараканов

На прошлой неделе внимательные посетители разместили в социальных сетях видео о тараканах, бегающих по центру Ülemiste. Тийа Нымм заверила Postimees, что к проблеме относятся всерьез и что центр активно занимается поиском решения.

Нымм объяснила, что эта ситуация является локальной проблемой, которая, безусловно, не затрагивает весь центр. Она также подтвердила, что нет никаких оснований для слухов о том, что центр Ülemiste в ближайшем будущем может быть закрыт для проведения широкомасштабной дезинсекции.

«Центр Ülemiste - большой, товары доставляются нашим арендаторам со всего мира, и, к сожалению, вместе с товаром в дом могут попасть нежелательные гости. Каждый магазин и место общепита должны в первую очередь сами отвечать за свою гигиену, но и центр постоянно следит за тем, чтобы все было так, как нужно, и при необходимости делает предписания".

Кроме того, Нымм заверила, что центр регулярно проводит профилактические проверки, чтобы поддержать арендаторов и предотвратить появление вредителей. Последняя такая акция прошла 30 декабря. Такие мероприятия проводятся в то время, когда центр закрыт для посетителей, но четкого графика у центра нет.

«Профилактические меры по заказу центра проводятся с разной периодичностью в разных секторах центра, в некоторых местах - один раз в год, в других местах они могут проходить и раз в месяц», - пояснила Нымм.