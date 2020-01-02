За прошлый год в ДТП на дорогах Эстонии погибли 53 человека

В 2019 году в ДТП на дорогах Эстонии погибли 53 человека, годом ранее, в 2018 году погибших в авариях было 67 человек.
Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что наиболее трагическим по последствиям был январь прошлого года, когда в ДТП погибли восемь человек. В июне и августе было семеро погибших, в ноябре — шестеро.
В прошлом году на дорогах Эстонии произошло 1386 аварий с пострадавшими, в них получили травмы в общей сложности 1701 человек. В 2018 году ДТП с пострадавшими было 1474, в них пострадали 1386 человек.
Пешеходов среди погибших в прошлом году было 13, в 2018 году — 12, в 2017 году — 9, в 2016 году — 22 и в 2015 году — 24.
Больше всего трагических ДТП произошло в прошлом и позапрошлом году в Харьюском уезде.