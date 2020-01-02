Чт, 2.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
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C нового года расширился список лиц, которые могут присоединиться ко второй пенсионной ступени

Teise samba reformieelnõu seab ligi 750 000 inimest valikute ette.

ФОТО: Caro/Ramesh Amruth/Scanpix

C нового года вступила в силу законодательная поправка, позволяющая присоединиться ко второй пенсионной ступени людям 1970-1982 года рождения из числа тех, кто до сего времени этого не сделал.

"С 1 января 2020 года родившиеся в 1970-1982 годах жители Эстонии, которые до сего времени не присоединились ко второй ступени, могут подать заявление о присоединении к ней. На основании заявления этой группе людей будут открывать пенсионные счета и помогать им присоединиться к системе обязательной накопительной пенсии», - пояснил BNS руководитель отдела управления активами банка SEB Пеэтер Шамардин.

По словам Шамарлина, у лиц, присоединившихся к системе в период с января по ноябрь 2020 года, в 2021 году возникнет обязанность по выплате пенсионных взносов.

«Таким образом, если сегодня люди, родившиеся в период с 1970 по 1982 годы представят заявление, то пенсионные взносы они начнут вносить в следующем, 2021 году», - добавил Шамардин.

Обязательным присоединение к накопительной пенсионной системе является для лиц, родившихся в 1983 году и позднее. Право и обязанности внесения пенсионных взносов возникает у человека на следующий год по достижении им 18-летия, с 1 января следующего года.

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