В новогоднюю ночь были госпитализированы двое пьяных с ножевыми ранениями

В 2:50 ночи в полицию поступило сообщение о мужчинах 54 и 67 лет, оба из которых получили ножевые ранения.

Скорая помощь доставила пострадавших с улицы Сельяметса в поселке Пайкузе в больницу. 67-летний мужчина после оказания первой медицинской помощи был отправлен в вытрезвитель.

Полиция задержала на месте происшествия 75-летнего мужчину, знакомого с пострадавшими. Его также отправили протрезвиться.