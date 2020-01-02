Чт, 2.01.2020
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  • В новогоднюю ночь были госпитализированы двое пьяных с ножевыми ранениями

В новогоднюю ночь были госпитализированы двое пьяных с ножевыми ранениями

Uusaastaööl sattus Paikuselt mitu torkehaavadega meest haiglasse.

ФОТО: Toomas Huik

В первые часы нового года полиция получила сообщение из Пайкузе, где несколько человек получили колотые ножевые ранения, пишет Pärnu Postimees.

В 2:50 ночи в полицию поступило сообщение о мужчинах 54 и 67 лет, оба из которых получили ножевые ранения.

Скорая помощь доставила пострадавших с улицы Сельяметса в поселке Пайкузе в больницу. 67-летний мужчина после оказания первой медицинской помощи был отправлен в вытрезвитель.

Полиция задержала на месте происшествия 75-летнего мужчину, знакомого с пострадавшими. Его также отправили протрезвиться.

Полиция начала криминальное производство по статье о причинении тяжких телесных повреждений. 

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