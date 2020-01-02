В новогоднюю ночь были госпитализированы двое пьяных с ножевыми ранениями

В первые часы нового года полиция получила сообщение из Пайкузе, где несколько человек получили колотые ножевые ранения, пишет Pärnu Postimees.
В 2:50 ночи в полицию поступило сообщение о мужчинах 54 и 67 лет, оба из которых получили ножевые ранения.
Скорая помощь доставила пострадавших с улицы Сельяметса в поселке Пайкузе в больницу. 67-летний мужчина после оказания первой медицинской помощи был отправлен в вытрезвитель.
Полиция задержала на месте происшествия 75-летнего мужчину, знакомого с пострадавшими. Его также отправили протрезвиться.
Полиция начала криминальное производство по статье о причинении тяжких телесных повреждений.