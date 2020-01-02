Глава канцелярии волостного собрания смотрел детское порно на рабочем компьютере

Оказывается, в канцелярии волостного собрания Йыгева ищут в интернете не только материалы, необходимые для работы, но и то, как могут выглядеть голые дети, пишет Postimees.
В частности, Яан Ярв, бывший глава канцелярии, 1208 раз искал на компьютере, расположенном в своем офисе, различные ключевые слова, такие как mafiasex.ru, 12aninhos, 12y, 12yo, 13ans, 13 anos.
Во время обыска его рабочего компьютера была найдено несколько фотофайлов с изображением лиц моложе 18 лет в порнографических ситуациях или лиц моложе 14 лет в эротической или порнографической ситуации.
Если на работе Ярв хранил лишь небольшую часть своей коллекции, то во время обыска у него дома на различных устройствах было найдено более 15000 фотографий и видеофайлов детской порнографии.
Бывший руководитель канцелярии Ярв подписал соглашение с прокуратурой, согласно которому 27 ноября Тартуский уездный суд приговорил 63-летнего мужчину к одному году и шести месяцам тюремного заключения, которое не вступит в силу, если он не совершит другого преступления в течение испытательного срока.
Ярв также должен пройти за свой счет консультацию по поводу расстройства сексуальной ориентации и, при необходимости, программу лечения с сексологом или психиатром.