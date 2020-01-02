Глава канцелярии волостного собрания смотрел детское порно на рабочем компьютере

В частности, Яан Ярв, бывший глава канцелярии, 1208 раз искал на компьютере, расположенном в своем офисе, различные ключевые слова, такие как mafiasex.ru, 12aninhos, 12y, 12yo, 13ans, 13 anos.

Во время обыска его рабочего компьютера была найдено несколько фотофайлов с изображением лиц моложе 18 лет в порнографических ситуациях или лиц моложе 14 лет в эротической или порнографической ситуации.

Если на работе Ярв хранил лишь небольшую часть своей коллекции, то во время обыска у него дома на различных устройствах было найдено более 15000 фотографий и видеофайлов детской порнографии.

Бывший руководитель канцелярии Ярв подписал соглашение с прокуратурой, согласно которому 27 ноября Тартуский уездный суд приговорил 63-летнего мужчину к одному году и шести месяцам тюремного заключения, которое не вступит в силу, если он не совершит другого преступления в течение испытательного срока.