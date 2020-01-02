МуПо за 2019 год выписала штрафов почти на полмиллиона евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба МуПо, отметив, что за год чиновники полиции выписали 4253 штрафа безбилетникам на общую сумму в 84 936 евро.

За нарушения правил парковки МуПо выписала в прошлом году 18 855 штрафов на сумму в 378 494 евро.

В декабре муниципальная полиция выписала безбилетникам 121 штраф на общую сумму в 2416 евро. За нарушения парковки было выписано 1198 штрафов на сумму в 23 960 евро.