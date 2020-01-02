Чт, 2.01.2020
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МуПо за 2019 год выписала штрафов почти на полмиллиона евро

Piletita sõitjad mupo bussis.

ФОТО: Tallinna munitsipaalpolitsei

Таллиннская муниципальная полиция за 12 месяцев 2019 года назначила штрафов безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям парковки в городе 23 108 штрафов на общую сумму в 440 434 евро.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МуПо, отметив, что за год чиновники полиции выписали 4253 штрафа безбилетникам на общую сумму в 84 936 евро.

За нарушения правил парковки МуПо выписала в прошлом году 18 855 штрафов на сумму в 378 494 евро.

В декабре муниципальная полиция выписала безбилетникам 121 штраф на общую сумму в 2416 евро. За нарушения парковки было выписано 1198 штрафов на сумму в 23 960 евро.

«В декабре чиновники МуПо провели 690 зарегистрированных бесед по разъяснению правил и нормативов, в Старом городе с участием патрулей было проведено еще около трех сотен незарегистрированных официально бесед, в том числе, с туристами», - сообщила BNS пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

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