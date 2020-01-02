Чт, 2.01.2020
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  • Служба погоды Эстонии с нового года ввела новую цветовую шкалу опасных природных явлений

Служба погоды Эстонии с нового года ввела новую цветовую шкалу опасных природных явлений

Riigi ilmateenistuse tuleohukaart.

ФОТО: Kuvatõmmis: riigi ilmateenistus

С начала 2020 года служба погоды Эстонии ввела новые критерии предупреждения об опасных природных явлениях.

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия Ilmateenistus, отметив, что новые критерии согласованы и одобрены такими службами как Спасательный департамент, Центр тревоги, Департаменты шоссейных дорог и Департамент здравоохранения.

Первый, или желтый уровень опасности означает, что в определенных ситуациях природные явления могут представлять опасность для человека.

Второй - оранжевый -  уровень означает, что возможны нестандартные погодные явления и природные явления опасны.

Третий, красный уровень означает крайне опасные для людей погодные условия и вероятность крупного урона окружающей среде, а также, что при сохранении таких погодных условий в течение длительного времени есть опасность катаклизмов.

Пресс-секретарь предприятия отметил, что климат Земли изменяется и эти изменения влекут за собой крайне опасные природные явления. Вместе с этим меняется и степень готовности к смягчению последствий катаклизмов. Как и Эстония, многие страны мира вносят соответствующие коррективы в систему оповещения населения об опасности.

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