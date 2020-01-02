Служба погоды Эстонии с нового года ввела новую цветовую шкалу опасных природных явлений

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия Ilmateenistus, отметив, что новые критерии согласованы и одобрены такими службами как Спасательный департамент, Центр тревоги, Департаменты шоссейных дорог и Департамент здравоохранения.

Первый, или желтый уровень опасности означает, что в определенных ситуациях природные явления могут представлять опасность для человека.

Второй - оранжевый - уровень означает, что возможны нестандартные погодные явления и природные явления опасны.

Третий, красный уровень означает крайне опасные для людей погодные условия и вероятность крупного урона окружающей среде, а также, что при сохранении таких погодных условий в течение длительного времени есть опасность катаклизмов.