Boeing утратил лидерство среди поставщиков самолетов. Впервые с 2011 года его обошел Airbus

Перестановка в списке лидеров авиационного рынка была ожидаемой, поскольку Boeing все еще переживает кризис после запрета на полеты модели 737 MAX. Однако рекордные показатели по Европе подчеркивают, какой огромный путь придется проделать Boeing, чтобы вернуть свою позицию.

Airbus, которому в связи с производственными проблемами в октябре пришлось понизить целевой показатель 2019 года на 2-3 процента (до 860 единиц), задействовал дополнительные ресурсы и работал до последнего, успев поставить 863 самолета за год.

По сравнению с 2018 годом, когда компания поставила 800 самолетов, объем поставок вырос на 7,9 процента.