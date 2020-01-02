В зале Совета Безопасности ООН установили флаг Эстонии

В здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в четверг прошла церемония установки флагов пяти стран, которые с 1 января 2020 года стали непостоянными членами Совета Безопасности всемирной организации, в том числе Эстонии, сообщает Rus.ERR.
В Министерстве иностранных дел отметили, что следующие два года дадут Эстонии возможность участвовать в принятии решений, направленных на решение кризисов в сфере безопасности и смягчение человеческих страданий, а также существенно повысить международную заметность страны.
В МИД пояснили, что в период работы в Совбезе ООН Эстония будет стремиться к неизменности государственных границ, защите человеческого достоинства и внедрению совместно согласованных норм в регулирование киберпространства.
В Совбез ООН входят 15 стран, из которых США, Россия, Франция, Великобритания и Китай являются постоянными членами. Вместе с Эстонией непостоянными членами стали Нигер, Тунис, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины. Продолжат свое членство Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР.