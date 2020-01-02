В зале Совета Безопасности ООН установили флаг Эстонии

В Министерстве иностранных дел отметили, что следующие два года дадут Эстонии возможность участвовать в принятии решений, направленных на решение кризисов в сфере безопасности и смягчение человеческих страданий, а также существенно повысить международную заметность страны.

В МИД пояснили, что в период работы в Совбезе ООН Эстония будет стремиться к неизменности государственных границ, защите человеческого достоинства и внедрению совместно согласованных норм в регулирование киберпространства.