Чт, 2.01.2020
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
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  • Галерея: торговые центры Kristiine и Viru получили бомбовое предупреждение, полиция эвакуирует людей

Галерея: торговые центры Kristiine и Viru получили бомбовое предупреждение, полиция эвакуирует людей

Сегодня около 19:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что столичным торговым центрам Viru и Kristiine угрожали взрывами, пишет Postimees.

Представитель полиции подтвердил, что сотрудники органов правопорядка находятся в обоих торговых центрах и в настоящее время идет эвакуация посетителей.

Читатель Postimees описал ситуацию в центре Viru. А именно, он тренировался в My Fitness, когда посреди тренировки заработала сирена тревоги. Люди быстро побежали за своими вещами, после чего поспешили к выходу, но противопожарные шторы у главного входа уже опустились, и люди не знали, как покинуть  торговый центр. «Это было ужасно. Какая-то женщина была в панике, мы все были в панике. Одна женщина знала, что из центра Viru ведет дверь на парковку рядом с магазином Rahva Raamat, и мы вышли». 

Новость дополняется.

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