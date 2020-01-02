Галерея: торговые центры Kristiine и Viru получили бомбовое предупреждение, полиция эвакуирует людей

Читатель Postimees описал ситуацию в центре Viru. А именно, он тренировался в My Fitness, когда посреди тренировки заработала сирена тревоги. Люди быстро побежали за своими вещами, после чего поспешили к выходу, но противопожарные шторы у главного входа уже опустились, и люди не знали, как покинуть торговый центр. «Это было ужасно. Какая-то женщина была в панике, мы все были в панике. Одна женщина знала, что из центра Viru ведет дверь на парковку рядом с магазином Rahva Raamat, и мы вышли».