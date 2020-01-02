Летчики ВВС Польши впервые приступили к миссии НАТО в Эстонии

Летчики ВВС Чехии в четверг в ходе церемонии на авиабазе в Эмари под Таллинном в порядке ротации впервые передали функции воздушной полиции военным летчикам Польши, которые вступили на охрану воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, отметив, что начальник штаба Сил обороны, бригадный генерал Вейко-Велло Пальм вручил чешским военным летчикам медали за службу в составе Балтийской воздушной полиции и поблагодарил их за обеспечение безопасности стран Балтии.
За всю историю существования воздушной миссии НАТО чешские ВВС впервые приняли в ней участие.
Бригадный генерал Пальм приветствовал пилотов ВВС Польши, которые в четверг приступили к несению службы в Эстонии в ближайшие четыре месяца. Это также первое их участие в миссии НАТО в странах Балтии.
Авиабазой приписки польского военно-воздушного контингента является 32-я тактическая авиабаза в городе Ласк Лодзинского воеводства. Летчики польских ВВС будут круглосуточно нести службу по охране неба над странами Балтии на истребителях F-16, совершать патрульные и тренировочные полеты.
Вторая точка дислокации самолетов НАТО, участвующих в миссии воздушной полиции в Эстонии, Латвии и Литве, расположена на авиабазе в Шяуляе в Литве.
Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года.