Политолог предрек начало масштабного кризиса, который повлияет на судьбу стран Балтии

«2020 год станет началом масштабного кризиса. Я не решусь предрешать, откуда будет исходить импульс, может быть, из сферы внешней политики. Этот кризис изменит всю Россию. Он продлится 1,5 – 2 года. До 2021 он однозначно изменит всю страну. 2019 год – это последний спокойный год Российской Федерации. Ближайшие два года определят судьбу десятилетия и повлияют на судьбу соседей», – отметил он.